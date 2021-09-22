Falcao yine attı! İspanyol basını Galatasaray’ı yazdı

FALCAO'NUN PERFORMANSI GÜNDEM OLDU

Radamel Falcao'nun takımına galibiyeti getiren golü İspanya'da gündem oldu. İspanyol basınında yapılan haberlerde Falcao'nun birçok hayranının Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesini feshederek hata yaptığını yazdı.