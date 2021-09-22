Falcao yine attı! İspanyol basını Galatasaray'ı yazdı
Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen ve 3 milyon euro tazminat karşılığında sözleşmesi feshedilen Radamel Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano'yu sırtlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk maçında golle tanışan Kolombiyalı golcü, Athletic Bilbao maçında da 90+6'da gol atarak takımına galibiyeti getirdi. Falcao'nun attığı gol İspanya'da gündem oldu. İspanyollar, Galatasaray'ın büyük bir hata yaptığını yazdı.
Galatasaray'daki iki sezonluk macerası hayal kırıklığı ile sona eren ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Radamel Falcao, ikinci maçında da gol attı.
Rayo Vallecano'nun Getafe'yi 3-0 yendiği maçta 71. dakikada oyuna giren ve 82. dakikada ağları havalandıran Falcao, Athletic Bilbao deplasmanını da boş geçmedi. 76'da Unai Lopez'in yerine oyuna giren Falcao, 90+6'da galibiyet golünü attı.
Radamel Falcao, Vallecano formasıyla 44 dakikaya iki gol sığdırırken; Vallecano bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.
FALCAO'NUN PERFORMANSI GÜNDEM OLDU
Radamel Falcao'nun takımına galibiyeti getiren golü İspanya'da gündem oldu. İspanyol basınında yapılan haberlerde Falcao'nun birçok hayranının Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesini feshederek hata yaptığını yazdı.
Gol Coracol manşetinde "Falcao Garcia'nın gitmesine izin verdiği için Galatasaray ile dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.