Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta çıkmazı çözülüyor! Fener'e müjde Samatta'nın eski kulübünden geldi!

Genk'in bu sezon 25 gole imza atan forveti Paul Onuachu'yu yeni sezon öncesi kesin olarak satacağı ve Nijeryalı forvetin yerini de Samatta ile doldurmayı planladığı öğrenildi. Belçika kulübünün bu transfer için, Fenerbahçe'nin ödeyeceği zorunlu satın alma opsiyon bedeli olan 6 milyon Euro'yu karşılamaya hazır olduğu da ifade ediliyor.