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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta çıkmazı çözülüyor! Fener'e müjde Samatta'nın eski kulübünden geldi!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray yenilgisinden sonra toparlanamayan ve yönetim içinde karmaşa yaşayan Fenerbahçe, Mbwana Samatta'dan istediği performansı alamadı. Sarı lacivertli takım için tam bir hayal kırıklığı olan Samatta için kara kara düşünen Fenerbahçe'ye müjde genç futbolcunun eski takımından geldi.

07.03.2021 13:52 - Son Güncelleme: 07.03.2021 13:52
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta çıkmazı çözülüyor! Fener'e müjde Samatta'nın eski kulübünden geldi!

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transfer ettiği Mbwana Samatta sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Şu ana kadar sadece 4 gol atabilen Tanzanyalı forvetin sezon sonunda 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu olması yönetimi kara kara düşündürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta çıkmazı çözülüyor! Fener'e müjde Samatta'nın eski kulübünden geldi!

Ancak alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler'e Belçika'dan müjdeli haber gelebilir. Samatta'nın eski kulübü olan Genk'in transfer için harekete geçeceği belirlendi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta çıkmazı çözülüyor! Fener'e müjde Samatta'nın eski kulübünden geldi!

2018-19 sezonunda Belçika'da şampiyonluğa ulaşan Genk, yıldız futbolcunun gidişi sonrası geçen sezon ligi 7. sırada bitirirken, bu sezon ise lider Club Brugge'ün 17 puan gerisinde 3. sırada kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta çıkmazı çözülüyor! Fener'e müjde Samatta'nın eski kulübünden geldi!

Genk'in bu sezon 25 gole imza atan forveti Paul Onuachu'yu yeni sezon öncesi kesin olarak satacağı ve Nijeryalı forvetin yerini de Samatta ile doldurmayı planladığı öğrenildi. Belçika kulübünün bu transfer için, Fenerbahçe'nin ödeyeceği zorunlu satın alma opsiyon bedeli olan 6 milyon Euro'yu karşılamaya hazır olduğu da ifade ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta çıkmazı çözülüyor! Fener'e müjde Samatta'nın eski kulübünden geldi!

Belçika kulübünün bu transfer için, Fenerbahçe'nin ödeyeceği zorunlu satın alma opsiyon bedeli olan 6 milyon Euro'yu karşılamaya hazır olduğu da ifade ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta çıkmazı çözülüyor! Fener'e müjde Samatta'nın eski kulübünden geldi!

Kariyerinin en parlak dönemlerini Genk formasıyla yaşayan Mbwana Samatta 191 maçta 76 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Aston Villa ve Fenerbahçe'de aradığını bulamayan yıldız futbolcunun Genk'e dönmeyi çok istediği belirtiliyor.

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