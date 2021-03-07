Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta çıkmazı çözülüyor! Fener'e müjde Samatta'nın eski kulübünden geldi!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray yenilgisinden sonra toparlanamayan ve yönetim içinde karmaşa yaşayan Fenerbahçe, Mbwana Samatta'dan istediği performansı alamadı. Sarı lacivertli takım için tam bir hayal kırıklığı olan Samatta için kara kara düşünen Fenerbahçe'ye müjde genç futbolcunun eski takımından geldi.
07.03.2021 13:52
- Son Güncelleme: 07.03.2021 13:52
Genk'in bu sezon 25 gole imza atan forveti Paul Onuachu'yu yeni sezon öncesi kesin olarak satacağı ve Nijeryalı forvetin yerini de Samatta ile doldurmayı planladığı öğrenildi. Belçika kulübünün bu transfer için, Fenerbahçe'nin ödeyeceği zorunlu satın alma opsiyon bedeli olan 6 milyon Euro'yu karşılamaya hazır olduğu da ifade ediliyor.