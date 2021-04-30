Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş iddia: Kural hatası var!

ERMAN TOROĞLU - KÜTÜR KÜTÜR

Gazeteden arkadaşım aradı. Dakika 90+2. Fakat o sırada yardımcı hakem değişiklik işareti verdi. Fenerbahçe'de, hem de iki oyuncu!.. Dedim ki bu nasıl bir iş! Çünkü ben maç bitiş düdüğü çalmadan yazı yazmak istemiyorum. Nedeni işte bunlar... 90. dakika öyle bir şey olur ki hiçbir şey yazmazsınız yalnız o dakikayı yazarsınız.