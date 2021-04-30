Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş iddia: Kural hatası var!
Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası spor yazarları çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, eski hakem Ahmet Çakar ise maçta çok tartışılan penaltı pozisyonuyla ilgili kural hatası olduğunu iddia etti. İşte o yazılar...
EMRE BOL - POLYANNACILIK!
Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takım dönen toplarda sürekli sıkıntı yaşıyor. Rakibin üzerine yüklenirken savunmada büyük açıklar veriyor. Yine bir duran topta bu kez kalesinde gol görmedi ama golü engellemeye çalışan Gökhan Gönül'ü kaybetti. Maçın hakemi o pozisyonda bariz gol şansına mı verdi kırmızıyı yoksa Gökhan'ın hareketine mi? Bence arkadan yaptığı sert müdahaleye verdi.
Fenerbahçe'ye bakıp bakıp üzülüyorum. Şu organize oyunu sezon başında oynayabilseler belki açık ara yapmışlardı. İkinci yarı bir kişi eksik oynanmasına rağmen sahada yine iyi mücadele eden bir Fenerbahçe vardı. Alanyaspor'un direkten dönen ve Harun'un çıkardığı çok ciddi pozisyonları vardı. Bunun nedeni ikinci yarıda Emre Belözoğlu'nun yaptığı taktik değişikliğiydi.
Bekleyen ve kontra ataklarla pozisyona girmeyi düşünen Emre hoca, Osayi- Samuel'i oyuna almakta geç kaldı. Zira bu taktiği yapacaksan sana koşucu oyuncu gerekiyor. Camia şampiyonluk için heveslense de benim bu sezondan çokça bir beklentim olmadığını söylemiştim. Beraberlik fena sayılmasa da şampiyonluk için konuşmanın Polyannacılık olacağını gösteriyor. İşte onu ben hiç yapamam!
ERMAN TOROĞLU - KÜTÜR KÜTÜR
Gazeteden arkadaşım aradı. Dakika 90+2. Fakat o sırada yardımcı hakem değişiklik işareti verdi. Fenerbahçe'de, hem de iki oyuncu!.. Dedim ki bu nasıl bir iş! Çünkü ben maç bitiş düdüğü çalmadan yazı yazmak istemiyorum. Nedeni işte bunlar... 90. dakika öyle bir şey olur ki hiçbir şey yazmazsınız yalnız o dakikayı yazarsınız.