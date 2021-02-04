Fatih Terim'den derbi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...
Türkiye nefesini tuttu cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bekliyor. Kadıköy'de oynanacak maç öncesi her iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, Galatasaray cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı kadroya katılan Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Yedlin bugün yapılan antrenmana çıkarken, Gedson'un karantina sebebiyle antrenmanda yer almadığı öğrenildi. Fatih Terim'in bütün planlarını galibiyet üzerine kurduğu öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın kafasındaki 11'i de netleştirdiği bildirildi. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...
FATİH TERİM'DEN 3 PUAN PLANI
Beşiktaş'ın puan kaybıyla ikinci sıraya oturan Galatasaray, derbiyi kazanması durumunda zirveye tırmanacak. Galatasaray'da tecrübeli teknik adamın tüm planını 3 puan üzerine kurduğu ve takımı buna göre hazırladığı öğrenildi. Fatih Terim'in ayrıca kafasındaki 11'i netleştirdiği ve Yedlin'e ilk 11'de forma vermeye hazırlandığı öğrenildi.
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLADIĞI İDMAN RAPORU
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu.
Antrenmanın bu bölümünde son lig maçında tam süre alan oyuncular çalışmalarını tamamlarken son bölümde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı.
Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes, antrenmanda yer almadı.
Takımımız, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.