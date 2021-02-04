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Fatih Terim'den derbi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...

Türkiye nefesini tuttu cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bekliyor. Kadıköy'de oynanacak maç öncesi her iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, Galatasaray cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı kadroya katılan Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Yedlin bugün yapılan antrenmana çıkarken, Gedson'un karantina sebebiyle antrenmanda yer almadığı öğrenildi. Fatih Terim'in bütün planlarını galibiyet üzerine kurduğu öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın kafasındaki 11'i de netleştirdiği bildirildi. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...

takvim.com.tr
Özel haber
04.02.2021 16:14 - Son Güncelleme: 04.02.2021 16:16
Fatih Terim'den derbi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...

Süper Lig'de 24. hafta derbi heyecanına sahne olacak. 6 Şubat 2021 Cumartesi akşamı saat 19.00'da nefesler tutulacak Türkiye Kadıköy'deki derbiye kilitlenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den derbi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...

Derbi öncesi her iki takım da hazırlıklarına devam ederken, Galatasaray günlük idman raporunu yayınladı. Karantinası süren yeni transfer Gedson'un idmana çıkmadığı açıklandı.

Fatih Terim'den derbi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...

FATİH TERİM'DEN 3 PUAN PLANI
Beşiktaş'ın puan kaybıyla ikinci sıraya oturan Galatasaray, derbiyi kazanması durumunda zirveye tırmanacak. Galatasaray'da tecrübeli teknik adamın tüm planını 3 puan üzerine kurduğu ve takımı buna göre hazırladığı öğrenildi. Fatih Terim'in ayrıca kafasındaki 11'i netleştirdiği ve Yedlin'e ilk 11'de forma vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Fatih Terim'den derbi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLADIĞI İDMAN RAPORU
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu.

Antrenmanın bu bölümünde son lig maçında tam süre alan oyuncular çalışmalarını tamamlarken son bölümde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı.

Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes, antrenmanda yer almadı.

Takımımız, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fatih Terim'den derbi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...

GALATASARAY

FERNANDO MUSLERA