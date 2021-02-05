Falcao için flaş iddia: Fenerbahçe derbisi son maçı mı olacak?
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe'nin konuğu olacak Galatasaray'da maç hazırlıkları devam ediyor. Derbi öncesi yapılan son antrenmanlarda Kolombiyalı golcü Falcao da takımla birlikte çalışırken, yıldız ismin maç kadrosunda olması bekleniyor. Ayrıca Falcao ile ilgili flaş bir iddia da ortaya atıldı. İşte detaylar...
05.02.2021 09:38
- Son Güncelleme: 05.02.2021 09:38
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0'la geçen Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takımda bu maç öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'ydu...
Uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve İspanya'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönen tecrübeli isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Kolombiyalı yıldızın, MLS Ligi takımlarından Nashville SC ile anlaştığı, Fenerbahçe derbisinde son kez forma giydikten sonra ABD'nin yolunu tutacağı belirtildi.
ABD'de ara transfer dönemi 10 Şubat'ta başlayacak ve Radamel Falcao'nun ilk büyük transfer bombası olacağı ileri sürüldü.