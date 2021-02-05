Falcao için flaş iddia: Fenerbahçe derbisi son maçı mı olacak?

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe'nin konuğu olacak Galatasaray'da maç hazırlıkları devam ediyor. Derbi öncesi yapılan son antrenmanlarda Kolombiyalı golcü Falcao da takımla birlikte çalışırken, yıldız ismin maç kadrosunda olması bekleniyor. Ayrıca Falcao ile ilgili flaş bir iddia da ortaya atıldı. İşte detaylar...

05.02.2021 09:38 - Son Güncelleme: 05.02.2021 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





