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Erol Bulut'tan yıldız isme kesik! Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i belli oluyor

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürerken, teknik direktör Erol Bulut kafasındaki 11'i şekillendiriyor. Erol Bulut'un Denizlispor maçında başarılı bir performans sergileyen bir ismi yeniden kulübeye çekme hazırlığında olduğu öğrenilirken, o isim yerine cezası biten Gustavo'ya forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Sabah
10.12.2020 10:45 - Son Güncelleme: 10.12.2020 10:45
Erol Bulut'tan yıldız isme kesik! Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i belli oluyor

Fenerbahçe'de cumartesi akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor maçının kadrosu ve stratejisi yavaş yavaş şekilleniyor.

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Erol Bulut'tan yıldız isme kesik! Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i belli oluyor

O isme ise kulübe yolu gözüktü. İşte detaylar...

Erol Bulut'tan yıldız isme kesik! Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i belli oluyor

Sarı-lacivertlilerde cezalı Serdar ve sakat Lemos'un yokluğunda stoperde Sadık-Tisserand ikilisi yer alacak.

Erol Bulut'tan yıldız isme kesik! Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i belli oluyor

Sabah'ta yer alan habere göre cezası biten Gustavo 11'e geri dönecek. Gustavo'nun dahil olması nedeniyle Ferdi Kadıoğlu'nun kulübeye geri dönmesi bekleniyor.

Erol Bulut'tan yıldız isme kesik! Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i belli oluyor

Orta alanda Jose Sosa, Ozan Tufan, Pelkas ve Mert Hakan Yandaş ile santrforda Papiss Cisse 11'de yer almaya devam edecek.

Erol Bulut'tan yıldız isme kesik! Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i belli oluyor

Fenerbahçe, ligde 11 hafta sonunda topladığı 23 puanla 3. sırada yer alıyor.

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