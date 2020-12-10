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Erol Bulut'tan yıldız isme kesik! Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i belli oluyor

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürerken, teknik direktör Erol Bulut kafasındaki 11'i şekillendiriyor. Erol Bulut'un Denizlispor maçında başarılı bir performans sergileyen bir ismi yeniden kulübeye çekme hazırlığında olduğu öğrenilirken, o isim yerine cezası biten Gustavo'ya forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.

10.12.2020 10:45 - Son Güncelleme: 10.12.2020 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





