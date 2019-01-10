Galatasaray'da transfer harekatı! Hedefte Pato ve Alan var
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Çin'e çevirdi. Bu ülkede forma giyen Brezilyalı forvetler Pato ve Alan'a teklif götüren sarı kırmızılı yetkililer, iki yıldızdan en az birini kadrosuna katmak istiyor.
10 Ocak 2019 Perşembe, 08:39:23
Güncelleme: 08:46:08
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Alan için Guangzhou, tanıtım yayımladı.
Yeni sezonda kadroda yer alan tüm oyuncuların tanıtıldığı yazıda Brezilyalı golcü için, "Eski moda bir golcü. Mükemmel ayakları, keskin bir gol koklama yeteneği var."
"Son derece hassas bir sonlandırıcı. Sahada bıçak gibi keskin, hızlı, fiziksel avantajını kullanmakta iyi" ifadesi kullanıldı.
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