Galatasaray'da transfer harekatı! Hedefte Pato ve Alan var

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Çin'e çevirdi. Bu ülkede forma giyen Brezilyalı forvetler Pato ve Alan'a teklif götüren sarı kırmızılı yetkililer, iki yıldızdan en az birini kadrosuna katmak istiyor.

10 Ocak 2019 Perşembe, 08:39:23 Güncelleme: 08:46:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





