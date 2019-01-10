Galatasaray'da transfer harekatı! Hedefte Pato ve Alan var

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Çin'e çevirdi. Bu ülkede forma giyen Brezilyalı forvetler Pato ve Alan'a teklif götüren sarı kırmızılı yetkililer, iki yıldızdan en az birini kadrosuna katmak istiyor.

10 Ocak 2019 Perşembe, 08:39:23 Güncelleme: 08:46:08
Galatasaray'da transfer harekatı! Hedefte Pato ve Alan var

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Alan için Guangzhou, tanıtım yayımladı.

Galatasaray'da transfer harekatı! Hedefte Pato ve Alan var

Yeni sezonda kadroda yer alan tüm oyuncuların tanıtıldığı yazıda Brezilyalı golcü için, "Eski moda bir golcü. Mükemmel ayakları, keskin bir gol koklama yeteneği var."

Galatasaray'da transfer harekatı! Hedefte Pato ve Alan var

"Son derece hassas bir sonlandırıcı. Sahada bıçak gibi keskin, hızlı, fiziksel avantajını kullanmakta iyi" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray'da transfer harekatı! Hedefte Pato ve Alan var

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Galatasaray'da transfer harekatı! Hedefte Pato ve Alan var

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