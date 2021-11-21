Fatih Terim ve Pereira kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

MOHAMED VE HALİL BİRLİKTE

Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen ileri uçta görev yapacağı... Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil üçlüsünden hangisinin ya da hangi ikilinin ilk 11'de görev yapacağı merak edilirken erken gol bulmak isteyen Galatasaray'da Mostafa ile Halil bir adım daha öne çıkıyor.