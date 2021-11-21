Fatih Terim ve Pereira kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 13. haftası tarihi bir heyecana sahne oluyor. Ligde zirveden kopmak istemeyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk kez 52 bin taraftarının önüne çıkacak Galatasaray, seyirci desteği ile kazanmak istiyor. Fenerbahçe ise 3 puanı cebine koyarak kötü gidişe dur demenin peşinde. Zorlu karşılaşma öncesi Fatih Terim ve Vitor Pereira kadroyla ilgili son kararlarını verdi. İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Biletleri çıkar çıkmaz tükenen maç kapalı gişe oynanacak.
Karşılaşma zirvenin gerisine düşen iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Fatih Terim, 52 bin kişilik taraftarının desteğiyle takımı karşılaşmaya baskılı başlatmak istiyor. Yaklaşık iki haftadır yardımcılarıyla beraber derbinin şifreleri üzerinde çalışma yapan tecrübeli teknik adam ilk yarıdan maçı koparma hedefinde...
MOHAMED VE HALİL BİRLİKTE
Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen ileri uçta görev yapacağı... Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil üçlüsünden hangisinin ya da hangi ikilinin ilk 11'de görev yapacağı merak edilirken erken gol bulmak isteyen Galatasaray'da Mostafa ile Halil bir adım daha öne çıkıyor.
KALEDE BERKE VAR
Fenerbahçe, dev derbide 3 futbolcusundan kesin yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia yok.