Haberler
Galeri
Spor
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez hamile mi? Göbek mi bebek mi? İşte o görüntü...
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez hamile mi? Göbek mi bebek mi? İşte o görüntü...
O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Bir nesil Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasında rekabeti izlediği ve izleyeceği için çok şanslı. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Ronaldo bu kez 5.çocuk haberleriyle gündemde. Bebek mi göbek mi? Yorum sizin...
04.08.2020 15:18
- Son Güncelleme: 04.08.2020 15:49
Bir süredir İtalya'nın Portofino kentinde tatil yapan Ronaldo ile sevgilisi Rodriguez, önceki akşamı da arkadaşlarıyla birlikte geçirdi.
KOL KOLA GİTTİLER
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, ünlü bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu. Çift, restorana kol kola gitti.
GÖRÜNTÜSÜ MERAK UYANDIRDI
Turkuvaz rengi saten bir elbise giyen Rodriguez'in görüntüsü ise akıllara çiftin yeni bir bebekleri mi olacağı sorusunu getirdi.
KUMAŞIN DEZAVANTAJI MI?
Rodriguez'in kenarları büzgülü elbisesinin ön kısmında karnının belirgin şekilde şişkin göründüğü dikkat çekti. Fakat bunun elbisenin modelinden mi, yoksa kumaş üzerindeki ışık oyunlarından mı kaynaklandığı soru işareti olarak kaldı.
İLGİNÇ MODEL
Rodriguez'in görüntüsünün kumaşın dezavantajından ya da modelinden kaynaklanmış olabileceği de sosyal medyadaki platformlarda konuşuldu.