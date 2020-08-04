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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez hamile mi? Göbek mi bebek mi? İşte o görüntü...

O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Bir nesil Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasında rekabeti izlediği ve izleyeceği için çok şanslı. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Ronaldo bu kez 5.çocuk haberleriyle gündemde. Bebek mi göbek mi? Yorum sizin...

04.08.2020 15:18 - Son Güncelleme: 04.08.2020 15:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





