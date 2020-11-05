Haberler
Galeri
Spor
Fatih Terim registasını Porto'da buldu! Galatasaray'da yönetim harekete geçti
Fatih Terim registasını Porto'da buldu! Galatasaray'da yönetim harekete geçti
Yaz döneminde Fatih Terim'in istediği isimleri "mali" gerekçelerle kadroya katamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar erken başladı. Sezon başında Seri'yi çok isteyen Terim, onun yerine "regista" rolünü üstlenebilecek başka bir oyuncuyu takibe aldı. İşte detaylar...
05.11.2020 15:52
- Son Güncelleme: 05.11.2020 15:52
Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray, yeni sezona da fırtına gibi başlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.
Çıktığı ilk 4 resmi maçını kazanan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşmış ve rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvadan elenmişti.
Bu mağlubiyetin ardından ligde de Kasımpaşa ve Alanyaspor'a boyun eğen Cimbom, kötü gidişata Erzurum deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılarak son vermişti.
Yükselişini Ankaragücü karşısında da sürdüren Aslan, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 13 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 3. sırada yer aldı.
Orta saha bölgesini geçtiğimiz transfer döneminde sadece Etebo ile güçlendiren Galatasaray, bu bölgede "regista" eksikliği çekiyor.