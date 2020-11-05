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Fatih Terim registasını Porto'da buldu! Galatasaray'da yönetim harekete geçti

Yaz döneminde Fatih Terim'in istediği isimleri "mali" gerekçelerle kadroya katamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar erken başladı. Sezon başında Seri'yi çok isteyen Terim, onun yerine "regista" rolünü üstlenebilecek başka bir oyuncuyu takibe aldı. İşte detaylar...

05.11.2020 15:52 - Son Güncelleme: 05.11.2020 15:52
Fatih Terim registasını Porto'da buldu! Galatasaray'da yönetim harekete geçti

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray, yeni sezona da fırtına gibi başlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

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Fatih Terim registasını Porto'da buldu! Galatasaray'da yönetim harekete geçti

Çıktığı ilk 4 resmi maçını kazanan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşmış ve rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvadan elenmişti.

Fatih Terim registasını Porto'da buldu! Galatasaray'da yönetim harekete geçti

Bu mağlubiyetin ardından ligde de Kasımpaşa ve Alanyaspor'a boyun eğen Cimbom, kötü gidişata Erzurum deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılarak son vermişti.

Fatih Terim registasını Porto'da buldu! Galatasaray'da yönetim harekete geçti

Yükselişini Ankaragücü karşısında da sürdüren Aslan, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 13 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 3. sırada yer aldı.

Fatih Terim registasını Porto'da buldu! Galatasaray'da yönetim harekete geçti

Orta saha bölgesini geçtiğimiz transfer döneminde sadece Etebo ile güçlendiren Galatasaray, bu bölgede "regista" eksikliği çekiyor.

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