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Fatih Terim registasını Porto'da buldu! Galatasaray'da yönetim harekete geçti

Yaz döneminde Fatih Terim'in istediği isimleri "mali" gerekçelerle kadroya katamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar erken başladı. Sezon başında Seri'yi çok isteyen Terim, onun yerine "regista" rolünü üstlenebilecek başka bir oyuncuyu takibe aldı. İşte detaylar...

05.11.2020 15:52 - Son Güncelleme: 05.11.2020 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





