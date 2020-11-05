Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi yüzünden dağıldığı iddia edilmişti! Görüntüsü şaşırttı ve ilk kez...
Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic, ilk sezonunda ilk bir performans sergileyince bonservisiyle birlikte transfer edilmişti. Ancak geride bıraktığımız sezonun sonuna doğru performansı düşüşe geçen ve bu sezonda da yedek kulübesine abone olan Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofia Milosevic'in, Milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olmasını hazmedemediği, bu yüzden düşüşe geçtiği iddia edilmişti. Beşiktaş'taki Adem krizinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
05.11.2020 12:40
- Son Güncelleme: 05.11.2020 12:40
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