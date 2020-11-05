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Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi yüzünden dağıldığı iddia edilmişti! Görüntüsü şaşırttı ve ilk kez...

Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic, ilk sezonunda ilk bir performans sergileyince bonservisiyle birlikte transfer edilmişti. Ancak geride bıraktığımız sezonun sonuna doğru performansı düşüşe geçen ve bu sezonda da yedek kulübesine abone olan Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofia Milosevic'in, Milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olmasını hazmedemediği, bu yüzden düşüşe geçtiği iddia edilmişti. Beşiktaş'taki Adem krizinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

05.11.2020 12:40 - Son Güncelleme: 05.11.2020 12:40
Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi yüzünden dağıldığı iddia edilmişti! Görüntüsü şaşırttı ve ilk kez...

Beşiktaş'ta son döneme damga vuran Adem Ljajic krizinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu, siyah beyazlı ekibe geldiği günden bu yana bir ilke imza attı. Böylece yönetimi ve teknik heyeti hem şaşırttı hem de mutlu etti. İşte detaylar...

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Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi yüzünden dağıldığı iddia edilmişti! Görüntüsü şaşırttı ve ilk kez...

BİR TÜRLÜ TOPARLAYAMADI
Geçen yılın sonlarında sevgilisi Sofija Milosevic'in kendisinden ayrılmasının ardından özel hayatında yaşadığı düşüş yeşil sahaya da yansıyan Adem Ljajic kendisini bir türlü toparlayamaması sebebiyle gündemdeydi.

Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi yüzünden dağıldığı iddia edilmişti! Görüntüsü şaşırttı ve ilk kez...

TAKIM ARKADAŞIYLA BİRLİKTE
Sofia Milosevic, Adem Ljajic'ten ayrıldıktan sonra Sırp futbolcunun milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile ilişkiye başlamıştı.

Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi yüzünden dağıldığı iddia edilmişti! Görüntüsü şaşırttı ve ilk kez...

Sofija Milosevic ve Luka Jovic, yılbaşında başlayan ilişkilerini koronavirüs sebebiyle liglere verilen arada ilerletmiş ve çiftinin geçtiğimiz aylarda bir çocuğu dünyaya gelmişti.

Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi yüzünden dağıldığı iddia edilmişti! Görüntüsü şaşırttı ve ilk kez...

HAYATINI YOLUNA SOKAMADI
Eski sevgilisi Sofija Milosevic ile milli takımdan arkadaşı Luka Jovic'in mutlu ilişkileri devam ederken Beşiktaşlı Adem Ljajic'in hayatında ise işler yolunda gitmiyordu.

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