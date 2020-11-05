Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi yüzünden dağıldığı iddia edilmişti! Görüntüsü şaşırttı ve ilk kez...

Beşiktaş'ta son döneme damga vuran Adem Ljajic krizinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu, siyah beyazlı ekibe geldiği günden bu yana bir ilke imza attı. Böylece yönetimi ve teknik heyeti hem şaşırttı hem de mutlu etti. İşte detaylar...