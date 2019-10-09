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Fatih Terim 'Parayı ben öderim' demişti! İşte 'Divan' derbisinde Ali Koç'a ödenecek ücret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki 'sicili bozuk' tartışması 'Divan' derbisine dönüştü... Ali Koç'un, Fatih Terim'in aldığı tazminat ve sicili bozuk açıklamalarının üzerine, Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan restoranın kaldırılmasını istemişti. Terim, gerekirse Koç'a ödenecek tazminatı, kendi cebinden temin edeceğini belirtmişti. Fesih bedeli için Ali Koç'a ödenecek ücret belli oldu...

09.10.2019 15:24 - Son Güncelleme: 09.10.2019 15:35
Fatih Terim 'Parayı ben öderim' demişti! İşte 'Divan' derbisinde Ali Koç'a ödenecek ücret

Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaştı.

Fatih Terim 'Parayı ben öderim' demişti! İşte 'Divan' derbisinde Ali Koç'a ödenecek ücret

Her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı.

Fatih Terim 'Parayı ben öderim' demişti! İşte 'Divan' derbisinde Ali Koç'a ödenecek ücret

Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şeyin unutulduğu düşünülüyordu ki, kazan yeniden kaynamaya başladı.

Fatih Terim 'Parayı ben öderim' demişti! İşte 'Divan' derbisinde Ali Koç'a ödenecek ücret

İlk olarak Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlattı.

Fatih Terim 'Parayı ben öderim' demişti! İşte 'Divan' derbisinde Ali Koç'a ödenecek ücret

Koç'la büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu.

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