Fatih Terim 'Parayı ben öderim' demişti! İşte 'Divan' derbisinde Ali Koç'a ödenecek ücret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki 'sicili bozuk' tartışması 'Divan' derbisine dönüştü... Ali Koç'un, Fatih Terim'in aldığı tazminat ve sicili bozuk açıklamalarının üzerine, Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan restoranın kaldırılmasını istemişti. Terim, gerekirse Koç'a ödenecek tazminatı, kendi cebinden temin edeceğini belirtmişti. Fesih bedeli için Ali Koç'a ödenecek ücret belli oldu...

09.10.2019 15:24 - Son Güncelleme: 09.10.2019 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





