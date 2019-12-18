Fatih Terim milli yıldızı istedi! Transferde sıcak gelişme
Ocak ayı transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala hareketlilik de arttı. Kadrosunu takviyelerle güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Fatih Terim gurbetçi milli yıldızı yönetimden istedi. Terim'in ısrarı üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim milli futbolcu ile temas kurdu. Yıldız isim de transfere yeşil ışık yaktı.
18.12.2019 09:24
- Son Güncelleme: 18.12.2019 09:25
Ara transfer döneminde kadrodaki yerli kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gözünü şimdi de Almanya'ya dikti.
Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı takımda görmeyi isteyen tecrübeli hoca bu kez de Wolfsburg formasını giyen Yunus Mallı'nın transferi için yönetime rapor verdi.
Fatih Terim'in A Milli Takım'dan öğrencisi olan 28 yaşındaki orta alan oyuncusu, bu sezon Wolfsburg'ta sıkıntılı bir dönem geçiriyor.
Yunus Mallı, UEFA Avrupa Ligi'nde sadece 2 maçta 50 dakika görev alırken, Bundesliga'da hiç forma giyemedi.
Devre arasında takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.