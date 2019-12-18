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Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar önce Muslera ile...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 mağlup edip tur atladığı maç sonrasında büyük gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları soyunma odası koridorunun girişinde yumruklaştı. İddialara göre, ilk maçtan sonra paylaşım yapan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın yanına giden Muslera, rakibine saygılı olması gerektiğini söyledikten sonra gerginlik yaşandı. Maçtan sonra hem Muslera hem Fatih Terim hem de gündem olan Gökhan Çıra açıklamalarda bulundu. Günün fotoğrafı ise sosyal medyada ortaya çıktı. İşte yıllar önce Gökhan Çıra ile Fernando Muslera...

18.12.2019 05:16 - Son Güncelleme: 18.12.2019 05:16
Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar önce Muslera ile...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile Galatasaray rövanş maçında karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım 2-0 yenildiği rakibini rövanşta 4-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar önce Muslera ile...

Sakin geçen karşılaşmanın son düdüğü çaldıktan sonra ise kavga çıktı.

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar önce Muslera ile...

Tuzlaspor'un kazandığı karşılaşma sonrasında soyunma odasında paylaşım yapan Gökhan Çıra'nın yanına Fernando Muslera'nın gitmesiyle gerginlik yaşandı.

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar önce Muslera ile...

Ardından iki takım futbolcuları ve görevlileri arasında sert anlar yaşandı. Polisin araya girmesiyle kavga daha da büyümeden yatıştırıldı.

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar önce Muslera ile...

FERNANDO MUSLERA: SAYGILI OLMASINI SÖYLEDİM

Fernando Muslera, maçtan sonra A Spor'a açıklamalarda bulunarak kimseye vurmadığını ve Gökhan Çıra'ya saygılı olması gerektiğini belirtti. Galatasaraylı file bekçisinin sözleri şöyle:

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