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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i...
Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i...
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray, şampiyonluk yarışına Çaykur Rizespor maçı ile dönüyor. Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada bileği bükülmeyen sarı-kırmızılı ekip, Karadeniz temsilcisinin konuğu oluyor. Saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesi teknik direktör Fatih Terim kafasındaki 11'i belirledi. İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i...
14.06.2020 09:22
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Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig, Cuma günü yeniden start aldı ve futbol hasreti sona erdi. Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan ve yine zirveyi hedefleyen Galatasaray bugün Çaykur Rizespor maçıyla 8 maçlık maratona start verecek.
Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı- kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.
MARCAO VE LUYINDAMA YOK
Galatasaray'da zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Marcao ve Luyindama forma giyemeyecek. Fatih Terim'in, iki yıldızın yokluğunda stoper hattında Donk-Ahmet Çalık ikilisine şans vermesi bekleniyor.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ...