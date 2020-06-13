Haberler Galeri Spor Galatasaraylı Muslera son örnekti ama... Bunlar 'pes' dedirten türden! İşte çocuğuna futbolcu ismi koyanlar

Galatasaraylı Muslera son örnekti ama... Bunlar 'pes' dedirten türden! İşte çocuğuna futbolcu ismi koyanlar

Geride bıraktığımız günlerde bir haber spor gündemine oturmuştu. Fanatik Galatasaraylı bir taraftar, oğluna Ege Muslera adını koydu. Bunu öğrenen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, kişisel Instagram hesabındaki hikaye bölümünden taraftara teşekkür etti. Ancak bu Türkiye'nin gördüğü ilk örnek değil. Güzel ülkemizin yaratıcı yurttaşları gönül verdikleri takımların, sevilen futbolcularının isimlerini yenidoğan çocuklarına verdi pek çok defa. Tabi ortaya da akılalmaz birleşimler çıktı. İşte çocuklarına yabancı futbolcuların isimlerini veren ve ilginç birleşimler çıkaran o taraftarlar.

13.06.2020 16:14 - Son Güncelleme: 13.06.2020 16:24
Galatasaraylı Muslera son örnekti ama... Bunlar 'pes' dedirten türden! İşte çocuğuna futbolcu ismi koyanlar

Geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Fanatik Galatasaraylı bir taraftar, oğluna Ege Muslera adını koydu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı Muslera son örnekti ama... Bunlar 'pes' dedirten türden! İşte çocuğuna futbolcu ismi koyanlar

Bunu öğrenen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, kişisel Instagram hesabındaki hikaye bölümünden taraftara teşekkür etti.

Galatasaraylı Muslera son örnekti ama... Bunlar 'pes' dedirten türden! İşte çocuğuna futbolcu ismi koyanlar

Muslera, yaptığı paylaşımda "Bu inanılmaz. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Muslera son örnekti ama... Bunlar 'pes' dedirten türden! İşte çocuğuna futbolcu ismi koyanlar

BU NE İLK NE DE SON

Alex'ten Quaresma'ya, Falcao'dan Atiba'ya kadar birçok ünlü futbolcunun ismi yeni doğan bebeklere verilmişti.

Galatasaraylı Muslera son örnekti ama... Bunlar 'pes' dedirten türden! İşte çocuğuna futbolcu ismi koyanlar

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Nurgül ve Rafet Çeçen çifti, oğullarına Ali Umut Messi ismini vermişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor maçı hakkında olay sözler: Artık F.Bahçe forması giymemeliler
Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor maçı hakkında olay sözler: Artık F.Bahçe forması giymemeliler