Galatasaraylı Muslera son örnekti ama... Bunlar 'pes' dedirten türden! İşte çocuğuna futbolcu ismi koyanlar
Geride bıraktığımız günlerde bir haber spor gündemine oturmuştu. Fanatik Galatasaraylı bir taraftar, oğluna Ege Muslera adını koydu. Bunu öğrenen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, kişisel Instagram hesabındaki hikaye bölümünden taraftara teşekkür etti. Ancak bu Türkiye'nin gördüğü ilk örnek değil. Güzel ülkemizin yaratıcı yurttaşları gönül verdikleri takımların, sevilen futbolcularının isimlerini yenidoğan çocuklarına verdi pek çok defa. Tabi ortaya da akılalmaz birleşimler çıktı. İşte çocuklarına yabancı futbolcuların isimlerini veren ve ilginç birleşimler çıkaran o taraftarlar.
13.06.2020 16:14
- Son Güncelleme: 13.06.2020 16:24
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