Antalyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın’a büyük eleştiri: Kumar oynadı

TURGAY DEMİR - KURBAN KES HOCAM!

Bir teknik adam çok zorlu şartlarda büyük başarılar kazandıktan sonra maddi, manevi tatmin olmuş ve eline de çok güçlü bir kadro gelmişse birdenbire kendini kutsanmış sanabilir! İşte en tehlikeli nokta tam da burasıdır. O noktadan itibaren, o teknik adam esrarengiz formüllerle içinden çıkılmaz taktikler üretebilir!