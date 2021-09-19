Antalyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'a büyük eleştiri: Kumar oynadı
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olan Beşiktaş, ilk yarı 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı ikinci yarıda sergilediği harika oyunla 3-2 kazanmasını bildi. Spor yazarları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken, Sergen Yalçın eleştirilerin hedefi oldu.
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Bir teknik adam çok zorlu şartlarda büyük başarılar kazandıktan sonra maddi, manevi tatmin olmuş ve eline de çok güçlü bir kadro gelmişse birdenbire kendini kutsanmış sanabilir! İşte en tehlikeli nokta tam da burasıdır. O noktadan itibaren, o teknik adam esrarengiz formüllerle içinden çıkılmaz taktikler üretebilir!
Dün Sergen Yalçın'ın yaptığı tam olarak budur. Hoca, antrenmanda bile yan yana gelmemesi gereken Necip, Mehmet Topal, Salih, Kenan ve Töre'yi ayna anda sahaya sürmüştür ki, bu bir skandaldır. Sahadaki kadro öylesine yanlıştı ki, bir Necip'in sakatlanması ortalığı yangın yerine çevirdi… Orta sahadaki Josef stopere, stoper Topal sağ beke geçti. Sonra Topal sakatlandı ve sol bekteki N'Sakala sağ beke geçmek zorunda kaldı. Kimse yerinde kalamadı vesselam.