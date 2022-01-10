Fatih Terim ile yollar ayrıldı! İşte Galatasaray’ın yeni hoca adayları...

Bu mağlubiyetin ardından gerek taraftar gerekse yönetimin eleştiri oklarının hedefi olan Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas Nef Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim'in gönderilmesi halinde istifa edeceklerini söylemesi krizi artırırken, 15 dakikalık toplantıdan ayrılık kararı çıktı.



YENİ HOCA KİM OLACAK?

Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi. İşte Galatasaray'ın hoca adayları: