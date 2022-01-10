Fatih Terim ile yollar ayrıldı! İşte Galatasaray'ın yeni hoca adayları...
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak, alınan kötü sonuçlar sonrası zirvenin hayli uzağında kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Takımın efsane ismi Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Peki sarı kırmızılıların gündeminde hangi hocalar var? İşte adaylar ve tüm detaylar...
10.01.2022 14:24
- Son Güncelleme: 10.01.2022 14:44
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak, alınan kötü sonuçlar sonrası zirvenin hayli uzağında kalan Galatasaray'da ligin ikinci yarısında alınan Giresunspor yenilgisi bardağı taşıran son damla olmuştu.
Bu mağlubiyetin ardından gerek taraftar gerekse yönetimin eleştiri oklarının hedefi olan Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas Nef Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim'in gönderilmesi halinde istifa edeceklerini söylemesi krizi artırırken, 15 dakikalık toplantıdan ayrılık kararı çıktı.
YENİ HOCA KİM OLACAK?
Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi. İşte Galatasaray'ın hoca adayları: