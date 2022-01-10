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Haberler Spor Sosa’nın ayrıldığı eşi Carolina Alurralde F.Bahçe'yi sildi! 'Yenge' Trabzonspor'u takibe devam

Sosa’nın ayrıldığı eşi Carolina Alurralde F.Bahçe'yi sildi! 'Yenge' Trabzonspor'u takibe devam

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın ayrıldığı eşi Carolina Alurralde son hareketiyle sosyal medya büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya profilinde 'Yenge' olarak yazan ünlü şarkıçı, Trabzonsporlu taraftarların ona taktığı lakabı kullanmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'yi takipten çıkan Yenge heyecanlandırdı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
10.01.2022 13:40 - Son Güncelleme: 10.01.2022 13:40
Sosa’nın ayrıldığı eşi Carolina Alurralde F.Bahçe’yi sildi! ’Yenge’ Trabzonspor’u takibe devam

Sosa'nın Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra Bordo-Mavili formayla paylaşımlar yapan Yenge, Sarı-Lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekiyordu.

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Sosa’nın ayrıldığı eşi Carolina Alurralde F.Bahçe’yi sildi! ’Yenge’ Trabzonspor’u takibe devam

Aynı zamanda şarkıcılık yapan Carolina, Sosa ile ayrılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takipten çıktı.

Sosa’nın ayrıldığı eşi Carolina Alurralde F.Bahçe’yi sildi! ’Yenge’ Trabzonspor’u takibe devam

Trabzonspor'u ise takip etmeye devam ediyor.

Sosa’nın ayrıldığı eşi Carolina Alurralde F.Bahçe’yi sildi! ’Yenge’ Trabzonspor’u takibe devam

Sosyal medya profilinde 'Yenge' olarak yazan ünlü şarkıçı, Trabzonsporlu taraftarların ona taktığı lakabı kullanmaya devam ediyor.

Sosa’nın ayrıldığı eşi Carolina Alurralde F.Bahçe’yi sildi! ’Yenge’ Trabzonspor’u takibe devam

Arjantinli yıldız Sosa ile 18 yıldır evli olan Carolina Alurralde'nin iki de çocuğu bulunuyor…

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