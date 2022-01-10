Sosa’nın ayrıldığı eşi Carolina Alurralde F.Bahçe'yi sildi! 'Yenge' Trabzonspor'u takibe devam
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın ayrıldığı eşi Carolina Alurralde son hareketiyle sosyal medya büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya profilinde 'Yenge' olarak yazan ünlü şarkıçı, Trabzonsporlu taraftarların ona taktığı lakabı kullanmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'yi takipten çıkan Yenge heyecanlandırdı.
10.01.2022 13:40
- Son Güncelleme: 10.01.2022 13:40
Sosa'nın Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra Bordo-Mavili formayla paylaşımlar yapan Yenge, Sarı-Lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekiyordu.
Aynı zamanda şarkıcılık yapan Carolina, Sosa ile ayrılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takipten çıktı.
Sosyal medya profilinde 'Yenge' olarak yazan ünlü şarkıçı, Trabzonsporlu taraftarların ona taktığı lakabı kullanmaya devam ediyor.