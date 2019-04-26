Fatih Terim ile Belhanda arasında ipler koptu! İşte olayın detayları
Son olarak Fenerbahçe maçında ikinci yarı sahaya çıkmak istemeyen Belhanda, kriz yaratmaya devam ediyor. Belhanda bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçında Fatih Terim ile kriz yaşadı.
26.04.2019 11:47
- Son Güncelleme: 26.04.2019 11:47
Daha önce yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelene Younes Belhanda, kaldığı yerden devam ediyor. Belhanda'nın bu kez sorun yaşadığı isim teknik direktör Fatih Terim.
İkinci yarıda Galatasaray'ın en iyileri arasında yer alan yıldız oyuncu, anlaşılmaz davranışlarına bir yenisini daha ekledi.
DIAGNE İLE TARTIŞTI
Belhanda ilk olarak Türk Telekom Stadı'ndaki Yeni Malatya maçında Diagne ile penaltı tartışması yaşadı.
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Faslı yıldız daha sonra Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısına 'kart görebilirim' diyerek çıkmadı.
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Belhanda dün akşam da kendini kötü hissettiğini söyledi ve oynamak istemedi.