Fatih Terim ile Belhanda arasında ipler koptu! İşte olayın detayları

Son olarak Fenerbahçe maçında ikinci yarı sahaya çıkmak istemeyen Belhanda, kriz yaratmaya devam ediyor. Belhanda bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçında Fatih Terim ile kriz yaşadı.

26.04.2019 11:47 - Son Güncelleme: 26.04.2019 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





