Emiliano Sala'nın babası Horacio Sala oğlundan 3 ay sonra hayatını kaybetti
Nantes'ten Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçağı 21 Ocak'ta Birleşik Krallık'a giderken Manş Denizi'ne düşmüştü. Şimdi de Emiliano Sala'nın babası Horacio Sala, bugün sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
26.04.2019 14:01
- Son Güncelleme: 26.04.2019 14:11
Ara transfer döneminde Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan ancak yeni takımına gitmek için bindiği uçağın Manş Denizi'ne düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ailesinden bir kara haber daha geldi.
Emiliano Sala'nın babası 58 yaşındaki Horacio Sala, bugün sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sabaha karşı 5 sularında Progreso'daki evinde kalp krizi geçiren baba Sala, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Horacio Sala, oğlunun ölümünden tam 3 ay sonra hayatını kaybetmiş oldu.
Sala'yı 21 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Birleşik Krallık'ta yer alan Galler'in Cardiff kentine götüren Piper Malibu isimli uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi'ne düşmüş ve Sala hayatını kaybetmişti.