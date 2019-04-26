GaleriSpor

Beşiktaş'ta 4 isim gönderiliyor

Beşiktaş yeni sezon öncesi kadro planlaması yapılırken, 4 isimle yolların ayrılacağı ortaya çıktı. Kadro dışı durumda bulunan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in yanı sıra; Enzo Roco ve Orkan Çınar'ın da önümüzdeki sezon kadroda düşünülmediği öğrenildi.

26.04.2019 10:23 - Son Güncelleme: 26.04.2019 10:24
Beşiktaş'ta 4 isim gönderiliyor

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi bitecek Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in dışında iki ismi de gelecek sezon takımda istemiyor.

Beşiktaş'ta 4 isim gönderiliyor

Bu isimlerden biri Enzo Roco, yıllık 1.4 milyon Euro kazanan Şilili oyuncudan kendisine takım bulması istendi.

Beşiktaş'ta 4 isim gönderiliyor

Roco'ya Güney Amerika'dan bazı teklifler olduğu biliniyor.

Beşiktaş'ta 4 isim gönderiliyor

Bu isimlerden diğeri ise Orkan Çınar. Yılda 1.4 milyon euro kazanan Şilili stoper ile Orkan Çınar'a takım bulmaları durumunda "Her türlü kolaylık" sözü verildi.

Beşiktaş'ta 4 isim gönderiliyor

ADEM BİTİRİLECEK
Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta yapılacak kongreye az bir süre kala Başkan Fikret Orman'ın başkan seçildikten sonra önce Adem Ljajic'in transferini bitireceği öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaşlı Adem Ljajiç'in olaylı aşk kaçamağı 'Çekme kırarım...'
Beşiktaşlı Adem Ljajiç'in olaylı aşk kaçamağı 'Çekme kırarım...'