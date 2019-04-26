Beşiktaş'ta 4 isim gönderiliyor
Beşiktaş yeni sezon öncesi kadro planlaması yapılırken, 4 isimle yolların ayrılacağı ortaya çıktı. Kadro dışı durumda bulunan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in yanı sıra; Enzo Roco ve Orkan Çınar'ın da önümüzdeki sezon kadroda düşünülmediği öğrenildi.
26.04.2019 10:23
- Son Güncelleme: 26.04.2019 10:24
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi bitecek Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in dışında iki ismi de gelecek sezon takımda istemiyor.
Bu isimlerden biri Enzo Roco, yıllık 1.4 milyon Euro kazanan Şilili oyuncudan kendisine takım bulması istendi.
Roco'ya Güney Amerika'dan bazı teklifler olduğu biliniyor.
Bu isimlerden diğeri ise Orkan Çınar. Yılda 1.4 milyon euro kazanan Şilili stoper ile Orkan Çınar'a takım bulmaları durumunda "Her türlü kolaylık" sözü verildi.
ADEM BİTİRİLECEK
Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta yapılacak kongreye az bir süre kala Başkan Fikret Orman'ın başkan seçildikten sonra önce Adem Ljajic'in transferini bitireceği öğrenildi.