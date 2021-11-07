Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrası Sergen Yalçın'a şok eleştiri: Sorumlu Sergen!
Süper Lig'in 12. haftasının en kritik maçında Beşiktaş evinde konuk ettiği Trabzonspor'a son saniye golüyle boyun eğdi. 3 puanı hanesine yazdıran bordo-mavili ekip puanını 30'a yükselterek liderliğini korurken, Beşiktaş ile puan farkını 10'a çıkardı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, eleştiriler Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın üzerinde yoğunlaştı.
ERMAN TOROĞLU - AVCI FARKI
Hakem bitiş düdüğünü çalmadan yazı yazamıyorum. Sebebi skor değil. Öyle şeyler olur ki o son dakikayı yazarsın. İşte bu öyle bir maç neden? Uğurcan son derece kabiliyetli, efendi bir insan. Hem de takım kaptanı. Rakip seyircinin önünde kazanmışsın artık işi uzatma, rakip Beşiktaş sinirli. Sen kafanı eğ, sahayı terk et. Alkışlayın diyerek seyirciye hareket yapıyorsun ve ikinci sarıdan atılıyorsun. Haftaya takımın kaleci hatasıyla kaybederse ve bu haftayı temizleyemezse sorumlusu sen olacaksın. O zaman da bu galibiyetin hiçbir avantajı kalmayacak. Demek ki psikolojik olarak hazır değilsin. Kaptanlık bandını takmak kolay değil. Kaptan gemisini denizde başıboş bırakmaz, sahip çıkar. İnşallah bu olay sana da ders olur.
Şimdi gelelim maça. Beşiktaş mücadele eder gözüküyor. İyi güzel de dün gece rakibin hediyesiyle golü buldular. Onun haricinde hücum ediyor gibiydiler ama yalan rüzgarı. Beşiktaş geçen senenin rüzgarıyla yaşıyor. Büyük hata yapan sol bekini Abdullah Avcı tam zamanında çıkardı. Yaptığı değişikliklerle maçı da kazandı. Avcı bu sene dengeli, kontrollü ve başarılı gidiyor. Ayakları da yere basıyor.
Beşiktaş dün geceki hakem için bir şey demesin. Koca maçta bir hatası vardı. İlk yarıda ayağından sakatlanan Trabzonlu oyuncu için oyunu durdurdu. Orada devam ettirmeliydi. Herhalde Trabzonlu oyuncu fazla bağırdı. Koca gergin maçta tek hatası buydu. İyi maç yönetti. Beşiktaş'ın ikinci golden önce itiraz ettiği pozisyon net olarak faul değildi. Yani penaltı yoktu. Beşiktaş rakiplerini nasıl pozisyona sokuyor onu tahlil etsin ve ona göre oynasın. Bu işin de sorumlusu net olarak Sergen'dir. O da bu sene yanlış işler yapıyor. İnşallah toparlar.
TURGAY DEMİR - ATMAK YA DA ATMAMAK
Harika bir maç izledik. Kora kor mücadele eden, yerine göre seri paslaşmalarla bir solukta rakip kaleye giden her iki takım oyuncuları da alkışı hak ettiler. Beşiktaş göreceli olarak daha baskılıydı ama Trabzonspor da kesinlikle aşağı kalmadı. Ön tarafta Güven değil de Batshuayi olsa belki ilk yarıda Beşiktaş maçı kotarabilirdi. Güven de iyi oynadı aslında, ne kadar iyiydi derseniz; gol atmak dışında her şeyi yaptı!..
Pjanic oyunu yönünü değiştirirken kanatlardaki oyuncular ayak uydurabilseler Beşiktaş ışık hızıyla oynayacak deyim yerindeyse. Ne var ki Pjanic'teki çabuk düşünüp, çabuk oynama becerisinin binde biri bile yok kanatlarda. Böyle maçlarda herhangi bir futbolcu ya da teknik adam üzerinden oyunu okumak haksızlık olur. Bana göre iki teknik adam da doğru kadrolarla sahaya çıktılar ve tüm oyuncular da görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştılar. Değişiklikler de yerinde ve zamanındaydı bana göre.