Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a Volkan Demirel şoku!
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puan ile 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi ve kamp çalışmaları tüm hızıyla devam ederken affedilen Volkan Demirel, teknik direktör Ersun Yanal'ı şoka uğrattı.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 21:07:26
Güncelleme: 21:20:29
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Volkan Demirel, devre arasu kampında gösterdiği performans alkış topluyor.
Sezon başı kadro dışı kalan ve yaşı itibariyle "Antrenmanlarda geride kalır ve sezon sonu futbolu bırakır" tarzında birçok yoruma karşın 37'lik kaptan, 18 yaşındaki oyunculara adeta taş çıkarttı.
Ersun Yanal, ilk Fenerbahçe döneminde topladığı ve elinde bulunan Volkan Demirel'in 5 yıl önceki antrenman bilgileri şimdikilerle karşılaştırıldı.
Testler sonucunda Fenerbahçe kalecisinin 2014 yılında antrenman verilerinde gerileme olmadığı tam tersine çok sayıda veride daha iyi durumda olduğu tespit edildi.
Kampta başarılı eldivenin vücuttaki takip cihazıyla nabız seri atlayıp kalkma çalışmalarındaki performansı da tam not aldı.