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Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddia edilen Paul Pogba: İslam'ın terörizmle alakası yok, medya yanlış yönlendiriyor
Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddia edilen Paul Pogba: İslam'ın terörizmle alakası yok, medya yanlış yönlendiriyor
Premier Lig'de Manchester United forması giyen ve Fransa Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili iğrenç sözleri sonrasında milli formaya veda ettiği iddia edildi. Paul Pogba'dan bu iddiaya jet hızıyla yalanlama geldi. Ancak Paul Pogba, daha önce verdiği röportajda İslamiyet'in medyada yanlış tanıtıldığını söylemişti. Yıldız futbolcunun sözlerini hatırlayalım.
26.10.2020 13:39
- Son Güncelleme: 26.10.2020 15:34
The Sun'ın haberine göre Pogba'nın, Macron'un İslam karşıtı açıklamaları sonrasında Fransa Milli Takımı'na veda ettiği iddia edildi.
Haberde Pogba'nın milli takıma vedasıyla ilgili bir resmi açıklamanın yapılmadığı belirtilirken bir sonraki maçta Fransa forması giymeyeceği belirtilenler arasındaydı.
Paul Pogba bu iddiaları Instagram hesabı üzerinden 'Yalan haber' notuyla reddetti.
20'Lİ YAŞLARINDA İSLAMİYET İLE TANIŞTI
The Times'a konuşan yıldız futbolcu, 20'li yaşlarının başında Müslüman olduğunu söyledi.
Paul Pogba, arkadaşlarıyla dua ettiğini ve kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğini vurgularken; İslamiyetin medyada yanlış tanıtıldığına dikkat çekti.