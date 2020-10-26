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Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddia edilen Paul Pogba: İslam'ın terörizmle alakası yok, medya yanlış yönlendiriyor

Premier Lig'de Manchester United forması giyen ve Fransa Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili iğrenç sözleri sonrasında milli formaya veda ettiği iddia edildi. Paul Pogba'dan bu iddiaya jet hızıyla yalanlama geldi. Ancak Paul Pogba, daha önce verdiği röportajda İslamiyet'in medyada yanlış tanıtıldığını söylemişti. Yıldız futbolcunun sözlerini hatırlayalım.

26.10.2020 13:39 - Son Güncelleme: 26.10.2020 15:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





