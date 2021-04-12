Zirve yarışı kızıştı! İşte Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 34. hafta tablosu)

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta, oynanan 3 maçla sona erdi. Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ile günün ilk maçında berabere kalırken Alanyaspor, Denizlispor karşısından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Öte yandan zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu skorla birlikte puanını 66'ya çıkararak zirve takibini sürdürdü. İşte 34. hafta sonunda Süper Lig'de güncel puan durumu...