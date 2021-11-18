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Haberler Spor Fatih Terim Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi! Galatasaray'ın imha planı

Fatih Terim Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi! Galatasaray'ın imha planı

Süper Lig'de nefesler tutuldu pazar akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bekleniyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takım da çalışmalarını sürdürürken, Galatasaray'da Morutan'dan gelen iyi haber yüzleri güldürdü. Derbi öncesi futbolcularıyla özel olarak görüşen Fatih Terim'in şampiyonluk yarışında yara almamak için oyuncuları uyardığı ve galibiyet istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın kafasındaki 11'i de netleştirdiği bildirildi. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i ve Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi imha planı...

18.11.2021 13:08 - Son Güncelleme: 18.11.2021 13:08
Fatih Terim Fenerbahçe’yi gözüne kestirdi! Galatasaray’ın imha planı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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Fatih Terim Fenerbahçe’yi gözüne kestirdi! Galatasaray’ın imha planı

Milli aranın ardından takıma dönen futbolcularla çalışan Fatih Terim'in ilk 11'i de yavaş yavaş ortaya çıktı.

Fatih Terim Fenerbahçe’yi gözüne kestirdi! Galatasaray’ın imha planı

Çift santrfor oynama kararı alan Fatih Terim'in Diagne ve Halil'i sahaya sürmesi bekleniyor. Terim bu taktikle maçın başından itibaren sarı-lacivertlilere üstünlüğünü hissettirmeyi hedefliyor.

Fatih Terim Fenerbahçe’yi gözüne kestirdi! Galatasaray’ın imha planı

Galatasaray'da Arda Turan ve Sacha Boey, sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Morutan ise dün takımla birlikte çalışmalara katıldı.

İŞTE GALATASARAY'IN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ...

Fatih Terim Fenerbahçe’yi gözüne kestirdi! Galatasaray’ın imha planı

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