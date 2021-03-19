Erol Bulut'un derbi planı ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin planları ortaya çıkmaya başladı.Süper Lig'in 31. haftası şampiyonluğun kaderini direkt olarak etkileyebilecek bir öneme sahip olan dev mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda lider Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşmaya az bir süre kala iki teknik adam da oyuncularına son taktikleri verirken, Fenerbahçe çalıştırıcısı Erol Bulut ilk 11'ini büyük oranda belirledi.
19.03.2021 11:09
- Son Güncelleme: 19.03.2021 11:09
Beşiktaş ile pazar akşamı kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler ilk 11'de olacak.
Sezon başından beri ideal bir ilk 11 kuramayan ve sürekli değişimler yapan sarı-lacivertlilerde Beşiktaş maçında da benzer bir değişim olması bekleniyor.
Bu sezon 29 lig maçında 26 farklı ilk 11 kullanan teknik direktör Erol Bulut, derbide de 30. maçta 27. farklı ilk 11'le sahada olacak.
Aynı şekilde bu sezon 19 farklı futbolcunun gol attığı Fenerbahçe'de bu alanda istikrarsızlık oldu.
Hem oyuncuların mevkileri hem de skor katkısı yapan isimlerin sürekli değişmesi de kafaları karıştırıyor.