Erol Bulut'un derbi planı ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin planları ortaya çıkmaya başladı.Süper Lig'in 31. haftası şampiyonluğun kaderini direkt olarak etkileyebilecek bir öneme sahip olan dev mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda lider Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşmaya az bir süre kala iki teknik adam da oyuncularına son taktikleri verirken, Fenerbahçe çalıştırıcısı Erol Bulut ilk 11'ini büyük oranda belirledi.

19.03.2021 11:09 - Son Güncelleme: 19.03.2021 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





