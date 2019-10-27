Falcao krizini böyle duyurdular! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'da haftalardır forma giyemeyen Radamel Falcao ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi taraftarlar Falcao'nun forma giyip, giyemeyeceği ile ilgili sorulara yanıt arıyor. "Müzmin sakat" iddialarının yükseldiği dünyaca ünlü golcü için bir haber de İspanyollardan geldi. İşte Galatasaray'da Falcao ile ilgili son dakika gelişmeleri...

27.10.2019 10:56 - Son Güncelleme: 27.10.2019 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





