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Falcao krizini böyle duyurdular! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'da haftalardır forma giyemeyen Radamel Falcao ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi taraftarlar Falcao'nun forma giyip, giyemeyeceği ile ilgili sorulara yanıt arıyor. "Müzmin sakat" iddialarının yükseldiği dünyaca ünlü golcü için bir haber de İspanyollardan geldi. İşte Galatasaray'da Falcao ile ilgili son dakika gelişmeleri...

27.10.2019 10:56 - Son Güncelleme: 27.10.2019 10:56
Falcao krizini böyle duyurdular! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan ve camia içerisinde de önemli bir konu haline gelen Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Falcao krizini böyle duyurdular! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Taraftarların büyük beklenti içinde olduğu Kolombiyalı oyuncu, henüz kendisinden bekleneni verebilmiş değil...

Falcao krizini böyle duyurdular! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

5 maçta sahaya çıkan ve toplamda 360 dakika sahada kalan dünya yıldızı sadece 1 gol atabildi.

Falcao krizini böyle duyurdular! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Falcao, Şampiyonlar Ligi'nden oynanan Real Madrid maçında ise sakatlığından ötürü forma giyemedi.

Falcao krizini böyle duyurdular! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Bu olayın ardından ise sosyal medyada Falcao sesleri yeniden yükselirken taraftarlar, 'Sakat oyuncu mu aldık?' sorusu etrafında yönetimi hedef aldı.

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