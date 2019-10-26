Zanka attı sosyal medya yıkıldı! "Falcao'dan iyi forvet"

Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u sahasında ağırladı Sarı kanarya maça fırtına gibi bir başlangıç yaparken art arda bulduğu gollerle farkı açtı. Fenerbahçe'nin stoperi Mathias Jorgensen Zanka takımının 2. golünü atarken Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye yükseltmiş oldu. Zanka attığı bu golle Süper Lig'de 1 golü bulunan Falcao'yu geride bırakmış oldu. Bu detay da sosyal medyada gündeme oturdu. İşte sosyal medyada yapılan Zanka yorumları...

26.10.2019 21:48 - Son Güncelleme: 26.10.2019 21:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





