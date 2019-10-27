Derbide sürpriz karar! İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının 11'leri...

Süper Lig'in 9'uncu haftası nefes kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş sahasında son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'ı konuk edecek. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı derbi saat 19.00'da başlayacak. İki takımda da derbi öncesi sakatlıklar can sıkarken, maç öncesi tek parola "3 puan" olarak belirlendi. İşte Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

27.10.2019 12:52 - Son Güncelleme: 27.10.2019 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





