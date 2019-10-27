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Derbide sürpriz karar! İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının 11'leri...

Süper Lig'in 9'uncu haftası nefes kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş sahasında son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'ı konuk edecek. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı derbi saat 19.00'da başlayacak. İki takımda da derbi öncesi sakatlıklar can sıkarken, maç öncesi tek parola "3 puan" olarak belirlendi. İşte Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

27.10.2019 12:52 - Son Güncelleme: 27.10.2019 12:52
Derbide sürpriz karar! İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının 11'leri...

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbiyi Mete Kalkavan yönetecek.

Derbide sürpriz karar! İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının 11'leri...

Sezona kötü başlayan siyah- beyazlılar, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Derbide sürpriz karar! İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının 11'leri...

Üçer beraberlik ve yenilgi alan Kartal'ın 9 puanı var. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Braga'ya evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, derbiyi kazanıp toparlanma sürecine girmeyi istiyor.

Derbide sürpriz karar! İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının 11'leri...

EVİNDE SADECE 2 GALİBİYET
Ligde bu sezon evinde 4 maç yapan siyahbeyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti.

Derbide sürpriz karar! İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının 11'leri...

Sahasında 7 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü. Öte yandan Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor.

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