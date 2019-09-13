Falcao ilk 11'de çıkar ve Galatasaray kazanırsa... Çılgın rakam

Süper Lig'in 4. haftası açılış maçında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da taraftarlar Falcao'yu bekliyor. Tüm gözlerin üzerinde olacağı Kolombiyalı yıldız ilk kez Galatasaray forması ile sahaya çıkacak. Sözleşmesindeki maç başı ve galibiyet primi detayları dikkat çeken Falcao, bugüne kadar yeni takımlarıyla çıktığı ilk maçlardaki performansıyla alkış almıştı. İşte Falcao'nun ilk 11'de başlaması ve Galatasaray'ın kazanması durumunda Kolombiyalı yıldızın kazanacağı ücret...

13.09.2019 15:54 - Son Güncelleme: 13.09.2019 15:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





