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Falcao ilk 11'de çıkar ve Galatasaray kazanırsa... Çılgın rakam

Süper Lig'in 4. haftası açılış maçında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da taraftarlar Falcao'yu bekliyor. Tüm gözlerin üzerinde olacağı Kolombiyalı yıldız ilk kez Galatasaray forması ile sahaya çıkacak. Sözleşmesindeki maç başı ve galibiyet primi detayları dikkat çeken Falcao, bugüne kadar yeni takımlarıyla çıktığı ilk maçlardaki performansıyla alkış almıştı. İşte Falcao'nun ilk 11'de başlaması ve Galatasaray'ın kazanması durumunda Kolombiyalı yıldızın kazanacağı ücret...

13.09.2019 15:54 - Son Güncelleme: 13.09.2019 15:54
Falcao ilk 11'de çıkar ve Galatasaray kazanırsa... Çılgın rakam

Yapılan transferler, verilen cezalar derken 15 günlük milli arada gündemden hiç düşmeyen Galatasaray, Süper Lig'e geri dönüyor. Rakip, 37 maç önce sarı-kırmızılıları yuvasında yıkan son ekip olan Kasımpaşa...

Falcao ilk 11'de çıkar ve Galatasaray kazanırsa... Çılgın rakam

Transferin son gününde Falcao, Lemina, Andone ve Taylan Antalyalı'yı getirerek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni yıldızlarıyla gövde gösterisi yapmak istiyor. Aslantepe'de saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

Falcao ilk 11'de çıkar ve Galatasaray kazanırsa... Çılgın rakam

Sarı-kırmızılılar, ilk üç haftada 4 puanla 9. basamakta yer alırken, rakip Kasımpaşa ise 2 yenilgi 1 beraberlikle 16. sırada kaldı. Lacivert-beyazlı ekibin ligdeki son 10 maçında galibiyet alamaması dikkat çekiyor.

Falcao ilk 11'de çıkar ve Galatasaray kazanırsa... Çılgın rakam

BOŞ KOLTUK KALMAYACAK
42 bin kombine satan Galatasaray'da maçın kalan biletleri de iki gün önce tükendi. Türk Telekom Stadı tıklım tıklım olacak.

Falcao ilk 11'de çıkar ve Galatasaray kazanırsa... Çılgın rakam

GÖZLER FALCAO'DA OLACAK!
Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında tüm gözler Falcao'nun üzerinde olacak. Galatasaray'a transferi tüm dünyanın ilgilisi çeken Falcao'nun bu maçta neler yapacağı merak konusu.

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