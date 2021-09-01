Adı Galatasaray’la anılan Okay Yokuşlu’nun menajeri Takvim.com.tr’ye konuştu

Menajer Altıparmak'ın Galatasaray'a transfer iddialarını reddettiği Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu için Sarı-Kırmızılılar'ın 900 bin Euro karşılığıda kulübü ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladığı öne sürülmüş, oyuncunun satın alma opsiyonunun da 2 milyon Euro olarak belirlendiği iddia edilmişti.