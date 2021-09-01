Adı Galatasaray'la anılan Okay Yokuşlu'nun menajeri Takvim.com.tr'ye konuştu
Bir süredir adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgili transfer iddialarını menajeri Batur Altıparmak, takvim.com.tr'ye açıkladı.
Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, Galatasaray'ın milli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddiaları üzerine, "Galatasaray kulübünden bize ulaşan bir teklif olmadı" diyerek transfer haberlerini yalanladı.
Menajer Altıparmak'ın Galatasaray'a transfer iddialarını reddettiği Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu için Sarı-Kırmızılılar'ın 900 bin Euro karşılığıda kulübü ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladığı öne sürülmüş, oyuncunun satın alma opsiyonunun da 2 milyon Euro olarak belirlendiği iddia edilmişti.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Westbromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo ile ilk 3 haftası tamamlanan La Liga'da henüz süre alamadı.
İspanyol ekibinde forma şansı bulamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ile de anılıyor. Transferin gözde isimlerinden olan Okay Yokuşlu, A Milli Takım kampında yer alıyor.