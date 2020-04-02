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Arda Turan transferinde flaş gelişme! Galatasaray'da boş mukaveleye imza atmaya hazır...

Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başladı. Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını sebebiyle mali konularda titiz davranacak olan sarı-kırmızılı ekip, transferde yerli futbolculara ağırlık verecek. Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray'da eski futbolcusu Arda Turan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arda Turan'ın boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu belirtildi. İşte detaylar...

02.04.2020 22:11 - Son Güncelleme: 02.04.2020 22:18
Arda Turan transferinde flaş gelişme! Galatasaray'da boş mukaveleye imza atmaya hazır...

Dünyanın bütün takımları koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilenirken, bu durum Süper Lig ekiplerini de düşündürüyor. Mali konularda sıkıntı yaşamak istemeyen kulüpler planlarını hazırlarken, Galatasaray da belli başlı önlemler alacak.

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Arda Turan transferinde flaş gelişme! Galatasaray'da boş mukaveleye imza atmaya hazır...

Süper lig'de yüksek bütçeli kadrolara sahip birçok kulüp bulunurken, Galatasaray'ın da maaş yükü 40 milyon euronun üzerinde. Şimdiden önümüzdeki dönemin planlalamasını yapmak durumunda olan sarı-kırmızılılar, yüksek ücret alan oyunculardan da bu süreçte anlayış bekleyecek.

Arda Turan transferinde flaş gelişme! Galatasaray'da boş mukaveleye imza atmaya hazır...

Galatasaray'da Falcao 5, Feghouli 3.85, Muslera 3.5, Belhanda 3.3 milyon Avro gibi maaşlara oynarken kiralık isimlerden Andone, Lemina ile Seri de 2 milyon Avro'yu aşkın maaşlarıyla dikkat çekiyor.

Arda Turan transferinde flaş gelişme! Galatasaray'da boş mukaveleye imza atmaya hazır...

SÖZLEŞMELERİN REVİZE EDİLMESİ İSTENECEK!
Futbolcularla yeniden masaya oturmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim bazı sözleşmeleri revize etmeyi hedefliyor. Bu süreçte transfer politikası da ekonomik şartlara göre planlanacak ve Cimbom uygun maaş ödenebilinecek oyunculara yönelecek.

Arda Turan transferinde flaş gelişme! Galatasaray'da boş mukaveleye imza atmaya hazır...

GALATASARAY'IN YERLİ OPERASYONU!
Bu noktada yerli isimler ön plana çıkarken, Galatasaray'ın radarında Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç'ın yanı sıra Nazım Sangare ile Oğulcan Çağlayan da bulunuyor.

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