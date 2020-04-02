Arda Turan transferinde flaş gelişme! Galatasaray'da boş mukaveleye imza atmaya hazır...
Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başladı. Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını sebebiyle mali konularda titiz davranacak olan sarı-kırmızılı ekip, transferde yerli futbolculara ağırlık verecek. Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray'da eski futbolcusu Arda Turan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arda Turan'ın boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu belirtildi. İşte detaylar...
02.04.2020 22:11
- Son Güncelleme: 02.04.2020 22:18
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