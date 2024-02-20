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FENERBAHÇE HABERLERİ | Kendine gel Sebastian! Fenerbahçe'den Szymanski için flaş hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, kısa sürede takıma adapte olarak takımın en önemli hücum kozlarından biri haline geldi. Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Polonyalı yıldız, son haftalarda bir düşüş yaşıyor. Fenerbahçe Kulübü, yıldız oyuncunun eski haline dönmesi için seferberlik başlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 09:55 Güncelleme 20 Şubat 2024, 09:55
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kendine gel Sebastian! Fenerbahçe’den Szymanski için flaş hamle 1

Fenerbahçe'de sezonun flaş isimlerinden Sebastian Szymanski, son dönemdeki performansıyla büyük bir düşüşe geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kendine gel Sebastian! Fenerbahçe’den Szymanski için flaş hamle 2

Polonyalı futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 6 karşılaşmada gol veya asist katkısı veremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kendine gel Sebastian! Fenerbahçe’den Szymanski için flaş hamle 3

Son oynanan Çaykur Rizespor maçına da ilk 11'de başlayan Szymanski, ikinci yarıda oyundan alındı.

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