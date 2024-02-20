FENERBAHÇE HABERLERİ | Kendine gel Sebastian! Fenerbahçe'den Szymanski için flaş hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, kısa sürede takıma adapte olarak takımın en önemli hücum kozlarından biri haline geldi. Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Polonyalı yıldız, son haftalarda bir düşüş yaşıyor. Fenerbahçe Kulübü, yıldız oyuncunun eski haline dönmesi için seferberlik başlattı. İşte detaylar...