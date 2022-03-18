Vav TV İzle
Haberler Spor Galatasaray - Barcelona maçının ardından flaş sözler: Kurnazlık peşinde koştular

Galatasaray - Barcelona maçının ardından flaş sözler: Kurnazlık peşinde koştular

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, maçta Marcao'nun golüyle öne geçse de, yediği 2 gole engel olamayarak Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın ardından maçla ilgili yorumlarda bulunan spor yazarları, Galatasaray'ın oyununu övdü. İşte o yazılar...

18.03.2022 08:51 - Son Güncelleme: 18.03.2022 08:51
Galatasaray - Barcelona maçının ardından flaş sözler: Kurnazlık peşinde koştular

LEVENT TÜZEMEN - EZİLMEDİLER

G.Saray'a Avrupa'da gösterdiği başarılardan ve ülke puanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek gerekir. Barcelona çıktığında herkes; "İspanyol ekibi adına iki maçta da fark olur" demişti. Ama G.Saray'ın kimliğini unutmuşlardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray - Barcelona maçının ardından flaş sözler: Kurnazlık peşinde koştular

G.Saraylı futbolcular, Barcelona'da mükemmel bir kontrollü oyun oynayarak yenilmediler. İstanbul'da soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran coşkulu G.Saray taraftarı sayesinde özellikle ilk yarıda Barcelona'ya karşı müthiş bir direnç, mücadele koydular. Marcao'nun golü ile büyük fırsat yakaladılar. Ancak Pedri'nin golünde defansta inanılmaz bir pozisyon hatası yaptı.

Galatasaray - Barcelona maçının ardından flaş sözler: Kurnazlık peşinde koştular

Marcao ve Nelsson'un çalımlara karşı erken yere yatmaları hataydı. Maçı izleyen Popescu'nun bu tür pozisyonlarda hep ayakta kaldığını gördüm.

Galatasaray - Barcelona maçının ardından flaş sözler: Kurnazlık peşinde koştular

Maç öncesi, G.Saray'ın pas organizasyonunu yöneten Feghouli'nin ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılması G.Saray'ın oyun ritmini bozdu. Cicaldau o görevi ne yazık ki üstlenemedi.

Galatasaray - Barcelona maçının ardından flaş sözler: Kurnazlık peşinde koştular

5. dakikada Gomis klasındaki bir oyuncunun kaçırdığı gol, tamamen bitik oluşundandı.

SON DAKİKA