Galatasaray - Barcelona maçının ardından flaş sözler: Kurnazlık peşinde koştular
Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, maçta Marcao'nun golüyle öne geçse de, yediği 2 gole engel olamayarak Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın ardından maçla ilgili yorumlarda bulunan spor yazarları, Galatasaray'ın oyununu övdü. İşte o yazılar...
18.03.2022 08:51 - Son Güncelleme: 18.03.2022 08:51
LEVENT TÜZEMEN - EZİLMEDİLER
G.Saray'a Avrupa'da gösterdiği başarılardan ve ülke puanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek gerekir. Barcelona çıktığında herkes; "İspanyol ekibi adına iki maçta da fark olur" demişti. Ama G.Saray'ın kimliğini unutmuşlardı.
G.Saraylı futbolcular, Barcelona'da mükemmel bir kontrollü oyun oynayarak yenilmediler. İstanbul'da soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran coşkulu G.Saray taraftarı sayesinde özellikle ilk yarıda Barcelona'ya karşı müthiş bir direnç, mücadele koydular. Marcao'nun golü ile büyük fırsat yakaladılar. Ancak Pedri'nin golünde defansta inanılmaz bir pozisyon hatası yaptı.