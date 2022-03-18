Galatasaray - Barcelona maçının ardından flaş sözler: Kurnazlık peşinde koştular

LEVENT TÜZEMEN - EZİLMEDİLER

G.Saray'a Avrupa'da gösterdiği başarılardan ve ülke puanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek gerekir. Barcelona çıktığında herkes; "İspanyol ekibi adına iki maçta da fark olur" demişti. Ama G.Saray'ın kimliğini unutmuşlardı.