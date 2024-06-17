EURO 2024'ün en çok aranan futbolcuları belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız detayı

Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin mücadele ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası birbirinden iddialı maçlara sahne oluyor. Favoriler kadar sürpriz ülkelerin de en iyi skorları alabilmek adına sahada yer aldığı turnuvada çok önemli yıldızlar ilgi odağı haline geldi.
Ay yıldızlılar da Avrupa Şampiyonası'nda F grubunda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak. Millilerimiz 18 Haziran, 22 Haziran ve 26 Haziran'da sahaya çıkacak.
Vincenzo Montella ve öğrencilerinin ilk hedefi ise gruplardan çıkabilmek ve üst turlara adını yazdırabilmek. 2008'den bu yana başarıya hasret kalan ekibimiz artık adından söz ettirmek amacında.