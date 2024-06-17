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EURO 2024'ün en çok aranan futbolcuları belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız detayı

Almanya'da başlayan ve 14 Temmuz'a kadar sürecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birbirinden önemli yıldızlar sahne alıyor. Takımlarına kupayı kazandırmak için sahada ter döken futbolcular için taraftarlar da tribünde ve ekran başında destek veriyor. Kulüp performanslarıyla zirvede yer alan oyuncular internette de karşılık buluyor. Turnuvada en çok arananlar ortaya çıktı. Listede milli takımımızın gözdeleri yer alıyor. İşte EURO 2024'ün en çok aranan futbolcuları...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 16:23 Güncelleme 17 Haziran 2024, 16:24
EURO 2024’ün en çok aranan futbolcuları belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız detayı 1

Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin mücadele ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası birbirinden iddialı maçlara sahne oluyor. Favoriler kadar sürpriz ülkelerin de en iyi skorları alabilmek adına sahada yer aldığı turnuvada çok önemli yıldızlar ilgi odağı haline geldi.

EURO 2024’ün en çok aranan futbolcuları belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız detayı 2

Ay yıldızlılar da Avrupa Şampiyonası'nda F grubunda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak. Millilerimiz 18 Haziran, 22 Haziran ve 26 Haziran'da sahaya çıkacak.

EURO 2024’ün en çok aranan futbolcuları belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız detayı 3

Vincenzo Montella ve öğrencilerinin ilk hedefi ise gruplardan çıkabilmek ve üst turlara adını yazdırabilmek. 2008'den bu yana başarıya hasret kalan ekibimiz artık adından söz ettirmek amacında.

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