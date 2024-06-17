EURO 2024'ün en çok aranan futbolcuları belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız detayı

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Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin mücadele ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası birbirinden iddialı maçlara sahne oluyor. Favoriler kadar sürpriz ülkelerin de en iyi skorları alabilmek adına sahada yer aldığı turnuvada çok önemli yıldızlar ilgi odağı haline geldi.