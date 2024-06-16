Beşiktaş'a Mats Hummels transferinde zorlu rakip! İtalyan devi Roma devreye girdi: Teknik direktör Daniele De Rossi...

Borussia Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş ile adı anılan Mats Hummels için İtalyan devi Roma da devreye girdi. La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre, Roma'nın tecrübeli stoper Mats Hummels'in temsilcileriyle temasa geçtiği ve Teknik direktör Daniele De Rossi'nin Alman yıldızı kadrosuna görmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...