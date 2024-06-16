PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Beşiktaş'a Mats Hummels transferinde zorlu rakip! İtalyan devi Roma devreye girdi: Teknik direktör Daniele De Rossi...

Borussia Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş ile adı anılan Mats Hummels için İtalyan devi Roma da devreye girdi. La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre, Roma'nın tecrübeli stoper Mats Hummels'in temsilcileriyle temasa geçtiği ve Teknik direktör Daniele De Rossi'nin Alman yıldızı kadrosuna görmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 23:35 Güncelleme 16 Haziran 2024, 23:45
Beşiktaş’a Mats Hummels transferinde zorlu rakip! İtalyan devi Roma devreye girdi: Teknik direktör Daniele De Rossi... 1

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile yollarını ayıran 35 yaşındaki savunma oyuncusu Mats Hummels'in talipleri artmaya devam ediyor.

Beşiktaş’a Mats Hummels transferinde zorlu rakip! İtalyan devi Roma devreye girdi: Teknik direktör Daniele De Rossi... 2

BEŞİKTAŞ İLE İSMİ ANILIYOR

Gelecek sezonun transfer çalışmasına hız veren Beşiktaş, Dortmund'da sözleşmesi bittikten sonra ayrılan Hummels için devreye girdi.

Beşiktaş’a Mats Hummels transferinde zorlu rakip! İtalyan devi Roma devreye girdi: Teknik direktör Daniele De Rossi... 3

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tecrübeli oyuncu girişimlerini sürdüren Beşiktaş, maddi yönden anlaşma ikna çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA