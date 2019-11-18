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Fenerbahçe'de transfer harekatı! Dünya yıldızına 3 yıllık imza

Bu sezon "mutlak şampiyonluk" parolası ile yola çıkan Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için de işi sıkı tutuyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim dünya yıldızı bir ismi kadroya katmak için kolları sıvadı. Yıldız isme 3 yıllık sözleşme imzalattırmak isteyen yönetim bu transfer için tüm şartları zorluyor. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

18.11.2019 09:25 - Son Güncelleme: 18.11.2019 09:26
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Dünya yıldızına 3 yıllık imza

Fenerbahçe ocak ayı transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Dünya yıldızına 3 yıllık imza

Süper Lig'de lider Sivasspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı-lacivertlilerde gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Dünya yıldızına 3 yıllık imza

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Dünya yıldızına 3 yıllık imza

Yaz transfer döneminde transfer şov yapan Fenerbahçe aynı başarıyı devre arasında sürdürmek için hummalı bir çalışma içine girdi.

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Dünya yıldızına 3 yıllık imza

Ara transfer dönemi öncesi hareketli bir sürece giren Fenerbahçe'ye yeni bir isim daha önerildi. Çin'in Jiangsu Suning takımında forma giyen Alex Teixeira, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere teklif edildi.

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