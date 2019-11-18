Fenerbahçe'de transfer harekatı! Dünya yıldızına 3 yıllık imza

Bu sezon "mutlak şampiyonluk" parolası ile yola çıkan Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için de işi sıkı tutuyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim dünya yıldızı bir ismi kadroya katmak için kolları sıvadı. Yıldız isme 3 yıllık sözleşme imzalattırmak isteyen yönetim bu transfer için tüm şartları zorluyor. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

18.11.2019 09:25 - Son Güncelleme: 18.11.2019 09:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





