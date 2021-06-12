EURO 2020 Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen hayata döndü!
EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında yürekler ağızlara geldi... Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen karşılaşmanın ilk yarısında bir anda yerde kaldı. Sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi. Bilincini kaybeden Eriksen'e önce kalp masajı yapan doktorlar daha sonra elektroşok cihazıyla hayata döndürmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun bilincinin açık olduğunu bildirildi. İşte Danimarka - Finlandiya maçına damga vuran, tarihe geçecek o anlar...
12.06.2021 20:54
- Son Güncelleme: 12.06.2021 21:08
EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede korkutan anlar yaşandı!
Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen bir anda yerde kalınca sağlık ekipleri hemen sahaya girip yıldız isme müdahale etti.
ELEKTROŞOK CİHAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ
Bilincini kaybeden Eriksen'e önce kalp masajı yapan doktorlar daha sonra elektroşok cihazıyla hayata döndürmeye çalıştı.
Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika kadar sahada müdahale ettiği Eriksen'in takım arkadaşları da etrafında daire oluşturarak dua etti.
YAKINI ERIKSEN İÇİN SAHAYA İNDİ
Eriksen'e müdahale edildiği sırada Danimarkalı oyuncunun bir yakınının gözyaşları içinde saha kenarına indiği görüldü.
Danimarkalı file bekçisi Schmeichel da Eriksen'in yakınının yanına giderek onu teselli etti.
UMUTLANDIRAN GÖRÜNTÜ
Uzun süre müdahale edilerek hayata döndürülen Christian Eriksen'in sedyeyle saha dışına taşınırken çekilen fotoğrafta bilincinin yerinde olduğu görüldü ve bu kare adeta yüreklere su serpti.
MAÇ ERTELENDİ
Eriksen'in hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra UEFA mücadelenin ertelendiğini resmi olarak açıkladı.