EURO 2020 Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen hayata döndü!

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında yürekler ağızlara geldi... Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen karşılaşmanın ilk yarısında bir anda yerde kaldı. Sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi. Bilincini kaybeden Eriksen'e önce kalp masajı yapan doktorlar daha sonra elektroşok cihazıyla hayata döndürmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun bilincinin açık olduğunu bildirildi. İşte Danimarka - Finlandiya maçına damga vuran, tarihe geçecek o anlar...

12.06.2021 20:54 - Son Güncelleme: 12.06.2021 21:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





