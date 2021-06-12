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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözü futbol hayatına mal oldu

Fatih Terim'i nasıl bilirdiniz? Sert, sinirli, babacan, işinin ehli... Aslında hepsi. Adı Galatasaray ile özdeşleşen Fatih Terim zamanında çok fazla oyuncusunun ipini çekti. Türk futbolunun İmparator'u Fatih Terim Galatasaray'da ve Milli Takım'da teknik direktörlük yaptığı dönemlerde pek çok defa oyuncularla sorun yaşadı. Fatih Terim'in kara listesi hayli uzun...

12.06.2021 17:13 - Son Güncelleme: 12.06.2021 17:13
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözü futbol hayatına mal oldu

FATİH TERİM'İN KARA LİSTESİNDE KİMLER YOK Kİ!

Fatih Terim hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki başarıları ortada. Ancak zamanında pek çok futbolcu ile sorun yaşadı.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözü futbol hayatına mal oldu

Türk futbolunun imparatoru bakın kimlerle, nasıl sorunlar yaşamış.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözü futbol hayatına mal oldu

STEVEN NZONZI

Fatih Terim'in taktik isteklerini yerine getirmeyen ve ciddiyetsiz tavırlar gösteren Fransız futbolcunun Galatasaray'da mutlu olmadığı belirtiliyordu. Nitekim söylentiler doğru çıktı. Nzonzi, antrenmanlarda birçok kez ''Ben 30 milyon euroluk futbolcuyum'' derken bu disiplinsiz hareketlerin sürmesi ile kadro dışı bırakıldı.

Ardından Rennes yolunu tuttu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözü futbol hayatına mal oldu

'NEREDE? HALI SAHADA MI?'

Fatih Terim yönetimindeki Milli Takımımız, EURO 2008 elemelerinde Malta ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eriyor ve soyunma odasında Fatih Terim ile Fatih Tekke arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gözünün yaşına bakmadı! Bu sözü futbol hayatına mal oldu

BU SÖZ MİLLİ TAKIM KAPILARINI KAPATTI

Fatih Terim'e yardımcılarından biri "Hocam, sana bu kolluk çok yakışıyor. Biz seni yıllarca bu kollukla seyrettik sahalarda" diyor. O sırada Fatih Tekke'den "Nerde seyrettiniz? Halı sahada mı?" esprisi geliyor.