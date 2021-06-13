Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Gündemdeki isim için devreye girildi
Son dakika Beşiktaş haberleri | Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş, Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarına hız verdi. Net bir golcü isteyen Sergen Yalçın'ın talebi sonrası devreye giren siyah-beyazlılar Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Benteke için girişimlere başladı.
13.06.2021 09:18
- Son Güncelleme: 13.06.2021 09:18
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta kadro çalışması hızlandı. Aboubakar'ın ayrılığı sonrası forvete mutlak takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ismi listeye dahil etti.
YALÇIN İLE BİR ARAYA GELECEK
Beşiktaş'la sözleşmesi biten Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Asbaşkan Emre Kocadağ önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek. Türkiye'nin İtalya ile oynadığı EURO 2020 maçını izlemek için Roma'ya giden Kocadağ'ın 1-2 gün içinde döneceği ve Çeşme'de Yalçın'la yeniden masaya oturacağı belirlendi.
1 YILLIK İMZA
Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın bu görüşmede maddi konulardaki pürüzleri ortadan kaldırması bekleniyor. Sorunların aşılması halinde siyah-beyazlı hoca, İstanbul'da düzenlenecek törenle 1 yıllık yeni mukaveleye imza atacak.
GOLCÜ ARAYIŞI
Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye basan Beşiktaş'ta, kiralık sözleşmesi biten Cenk Tosun'un ardından Vincent Aboubakar'ın da takımdan ayrılması nedeniyle golcü arayışlarına hız verildi.
BENTEKE LİSTEDE
Milliyet'in haberine göre; daha önce Diego Costa ve Edin Dzeko isimleri üzerinde duran siyah-beyazlıların, Crystal Palace forması giyen Belçikalı Christian Benteke'yi de listeye dahil ettiği belirlendi.