Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası hakem hakkında şok sözler: Yüreği yetmedi

Galatasaray'da hiçbir oyuncu "Fatih Terim bana şans vermiyor" diyemez. Malatya maçında Terim, Emre Kılınç ile Barış'a formayı verdi. Bu iki oyuncu o kadar katkısız oynadı ki Galatasaray hücumda bile görünmedi. Babel de yetersiz kaldı. Diagne pas bile alamadı. Hatta; Berkan-Taylan ikilisi geriye yana oynamak zorunda kaldı.