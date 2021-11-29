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Haberler Spor Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası hakem hakkında şok sözler: Yüreği yetmedi

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası hakem hakkında şok sözler: Yüreği yetmedi

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olan Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile lider Trabzonspor arasındaki puan farkı da 14'e yükselmiş oldu. Berabere biten maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, maçın hakemleri hakkında çarpıcı ifadelerde bulunuldu. İşte o yazılar...

29.11.2021 09:45 - Son Güncelleme: 29.11.2021 09:45
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası hakem hakkında şok sözler: Yüreği yetmedi

LEVENT TÜZEMEN - KEŞKE DEMİŞTİR

Mustafa Cengiz Galatasaray'a önemli hizmetler yaptı. UEFA ile yaşanan krizleri çözdü ve Galatasaray'ın Avrupa'dan ceza almasını önledi. İki şampiyonluk yaşayarak tarihe geçti. Başkanlığı döneminde Galatasaray'ın menfaatlerini hep korudu. Hastalığı boyunca da asla Galatasaray'ı ihmal etmedi. Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Ailesine de sabırlar versin..

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası hakem hakkında şok sözler: Yüreği yetmedi

Galatasaray'da hiçbir oyuncu "Fatih Terim bana şans vermiyor" diyemez. Malatya maçında Terim, Emre Kılınç ile Barış'a formayı verdi. Bu iki oyuncu o kadar katkısız oynadı ki Galatasaray hücumda bile görünmedi. Babel de yetersiz kaldı. Diagne pas bile alamadı. Hatta; Berkan-Taylan ikilisi geriye yana oynamak zorunda kaldı.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası hakem hakkında şok sözler: Yüreği yetmedi

Berkan-Taylan-Emre-Alper birlikte oynayınca orta alanda bal yapmayan arı grubu oluştu. Malatya'dan Münir, Yedlin'i sürekli geçti. Muslera, ilk yarıda iki önemli kurtarış yaparak en iyisi oldu. Maçı locadan izleyen Terim, bence Emre ile Barış'ın kötü oynadıklarını gördü ama oyuncuları kaybetmemek için erken değişikliğe gitmedi.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası hakem hakkında şok sözler: Yüreği yetmedi

Cicaldau ile Kerem'in oyuna girmesi takımı kendine getirdi. Kerem'in dikine yaptığı ataklar hücuma etkinlik kazandırdı. Malatya'nın çizgi halinde çok adamla yaptığı savunmasını Galatasaray forvetleri aşmakta zorlandı. Final paslarında ve son vuruşlarda Cicaldau, Kerem, Halil, Feghouli topun şiddetini ayarlamayınca gol üretemedi. Terim ikinci yarı yaptığı değişikliklerin etkisini görünce "Keşke Kerem, Cicaldau ve Feghouli üçlüsüyle oyuna başlasaydım" demiştir.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası hakem hakkında şok sözler: Yüreği yetmedi

ERMAN TOROĞLU - MASADAN EKSİLİYOR

Zakkum grubunun güzel bir parçası var: 'Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar…' Bu kısmı biz bu sene Süper lig için rahatlıkla söyleriz. Büyükler daha yarı sezon olmadan ufak ufak masadan ayrılıyor, yani şampiyonluktan.

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