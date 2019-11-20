Çağlar Söyüncü'yü benzeten benzetene! Takım arkadaşları öyle bir yorum yaptı ki...
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemelerinde yer aldığı H Grubundan ikinci sırada çıkarak Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı. Hesapsız kitapsız Avrupa Şampiyonasına gidecek olan Ay-yıldızlılar hem Türkiye'nin hem de dünya basının gündeminde. Çoğu genç oyunculardan oluşan Milli Takımımızın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Çağlar Söyüncü... 23 yaşındaki Çağlar Söyüncü bildiğiniz üzere Premier League ekiplerinden Leicester City forması giyiyor. Leicester taraftarının da sevgilisi olan Çağlar için taraftar grubunun bir tezahürat yazdığını da ekleyelim. Takım arkadaşları tarafından da sevilen Çağlar Söyüncü'ye geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Ben Chilwell'den herkesi güldüren bir benzetme geldi.
20.11.2019 16:56
- Son Güncelleme: 20.11.2019 17:39
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