Çağlar Söyüncü'yü benzeten benzetene! Takım arkadaşları öyle bir yorum yaptı ki...

TARAFTARINDA SEVGİLİSİ

Hırsı ve oynadığı futbolla tüm Türkiye'yi gururlandıran Söyüncü, takımında da çok sevilen bir isim haline geldi. Yaz döneminde Machester United'a transfer olan Harry Maguire'ın yerini harikulede bir şekilde dolduran Çağlar için Leicester taraftarları tezahürat bile yazdı.