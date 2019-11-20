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Çağlar Söyüncü'yü benzeten benzetene! Takım arkadaşları öyle bir yorum yaptı ki...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemelerinde yer aldığı H Grubundan ikinci sırada çıkarak Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı. Hesapsız kitapsız Avrupa Şampiyonasına gidecek olan Ay-yıldızlılar hem Türkiye'nin hem de dünya basının gündeminde. Çoğu genç oyunculardan oluşan Milli Takımımızın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Çağlar Söyüncü... 23 yaşındaki Çağlar Söyüncü bildiğiniz üzere Premier League ekiplerinden Leicester City forması giyiyor. Leicester taraftarının da sevgilisi olan Çağlar için taraftar grubunun bir tezahürat yazdığını da ekleyelim. Takım arkadaşları tarafından da sevilen Çağlar Söyüncü'ye geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Ben Chilwell'den herkesi güldüren bir benzetme geldi.

20.11.2019 16:56 - Son Güncelleme: 20.11.2019 17:39
Çağlar Söyüncü'yü benzeten benzetene! Takım arkadaşları öyle bir yorum yaptı ki...

A Milli Futbol Takımımız tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı elde etti.

Çağlar Söyüncü'yü benzeten benzetene! Takım arkadaşları öyle bir yorum yaptı ki...

Bu başarının altında genç yıldızların imzası var. Onlardan biri de Merih Demiral ile birlikte 'Türk Duvarı'nı kuran Çağlar Söyüncü. 23 yaşındaki genç yıldız Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyiyor.

Çağlar Söyüncü'yü benzeten benzetene! Takım arkadaşları öyle bir yorum yaptı ki...

TARAFTARINDA SEVGİLİSİ

Hırsı ve oynadığı futbolla tüm Türkiye'yi gururlandıran Söyüncü, takımında da çok sevilen bir isim haline geldi. Yaz döneminde Machester United'a transfer olan Harry Maguire'ın yerini harikulede bir şekilde dolduran Çağlar için Leicester taraftarları tezahürat bile yazdı.

Çağlar Söyüncü'yü benzeten benzetene! Takım arkadaşları öyle bir yorum yaptı ki...

Pek çok otoriteden de tam not alan Çağlar, takım arkadaşlarınında çok sevdiği bir isim haline geldi.

Çağlar Söyüncü'yü benzeten benzetene! Takım arkadaşları öyle bir yorum yaptı ki...

BENZETEN BENZETENE

Çağlar Söyüncü önceki gün takım arkadaşı Ben Chilwell'in hedefindeydi. Leicester'ın sol beki öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya sallandı.

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