Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe bu sabah saatlerinde Phillip Cocu ile sözleşmesini feshettiğini duyururken, Ali Koç'un anlaşma sağladığı Ersun Yanal ile imzaladığı sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.

13 Aralık 2018 Perşembe, 14:59:42 Güncelleme: 15:00:46
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe bugün itibariyle Phillip Cocu ile yollarını resmen ayırdı, Ersun Yanal ismi her an açıklanabilir.

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştı.

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı

Ajansspor'un haberine göre deneyimli teknik adamın yıllık kazancı 2 milyon Euro (12.25 milyon TL) olacak ve Ersun Yanal bu ücreti TL üzerinden alacak.

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı

Sözleşmede şampiyonluk primi ve diğer primler de yer alıyor. Fenerbahçe, Ersun Yanal'la ilgili KAP bildirimini her an yapabilir.

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı
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