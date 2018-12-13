Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe bu sabah saatlerinde Phillip Cocu ile sözleşmesini feshettiğini duyururken, Ali Koç'un anlaşma sağladığı Ersun Yanal ile imzaladığı sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.
13 Aralık 2018 Perşembe, 14:59:42
Güncelleme: 15:00:46
Fenerbahçe bugün itibariyle Phillip Cocu ile yollarını resmen ayırdı, Ersun Yanal ismi her an açıklanabilir.
Fenerbahçe, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştı.
Ajansspor'un haberine göre deneyimli teknik adamın yıllık kazancı 2 milyon Euro (12.25 milyon TL) olacak ve Ersun Yanal bu ücreti TL üzerinden alacak.
Sözleşmede şampiyonluk primi ve diğer primler de yer alıyor. Fenerbahçe, Ersun Yanal'la ilgili KAP bildirimini her an yapabilir.