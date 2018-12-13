Dünya PSG'li Bitshiabu El Chadaille isimli çocuğu konuşuyor

Paris Saint Germain'in 12 yaş altı yıldızı dünyayı kendine hayran bıraktı. Paris Saint Germain'in 12 yaş altı takımında forma giyen Bitshiabu El Chadaille, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu, İspanya'da düzenlenen turnuvada boy gösterdi. İspanyol medyası sıra dışı fiziksel özelliklere sahip olan Chadaille'yi gündeme taşıdı. Chad'ın ekibi Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti ancak Chad turnuvaya damga vuran isim oldu. 2005 doğumlu futbolcu, 1.80 m üzerindeki boy uzunluğuyla akranları karşısında büyük avantaj yakalıyor. UEFA GELECEĞİN YILDIZLARINI AÇIKLADI Ethan Ampadu (17 - Chelsea)