Dünya PSG'li Bitshiabu El Chadaille isimli çocuğu konuşuyor

Paris Saint Germain'in 12 yaş altı yıldızı dünyayı kendine hayran bıraktı.

13 Aralık 2018 Perşembe, 11:37:30 Güncelleme: 11:55:11
Dünya PSG'li Bitshiabu El Chadaille isimli çocuğu konuşuyor

Paris Saint Germain'in 12 yaş altı takımında forma giyen Bitshiabu El Chadaille, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Dünya PSG'li Bitshiabu El Chadaille isimli çocuğu konuşuyor

Genç futbolcu, İspanya'da düzenlenen turnuvada boy gösterdi. İspanyol medyası sıra dışı fiziksel özelliklere sahip olan Chadaille'yi gündeme taşıdı.

Dünya PSG'li Bitshiabu El Chadaille isimli çocuğu konuşuyor

Chad'ın ekibi Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti ancak Chad turnuvaya damga vuran isim oldu.

Dünya PSG'li Bitshiabu El Chadaille isimli çocuğu konuşuyor

2005 doğumlu futbolcu, 1.80 m üzerindeki boy uzunluğuyla akranları karşısında büyük avantaj yakalıyor.

Dünya PSG'li Bitshiabu El Chadaille isimli çocuğu konuşuyor
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