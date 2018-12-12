Beşiktaş'ta forvete 3 aday!
Ara transfer dönemi Beşiktaş'ta oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Yönetimin özellikle forvet mevkinde sorun yaşadığı için öncelikle burayı çözmeyi düşündüğü ve adaylar ile görüşme yapıldığı belirtildi.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 17:42:56
Başakşehir'in tecrübeli ismi Gökhan İnler için nabız yoklayan yönetimin, eski oyuncularını profesyonelliği ve fiziki durumunun iyi olması nedeniyle tekrar takıma kazandırmak istiyor. Beşiktaşlı taraftarların da kıymet verdiği İnler için Başakşehir yönetimi; kadro yapısı gereği sürekli ilk 11'e giremediği için ayrılmasına sıcak bakıyor. Siyah-Beyazlı yönetim bir yandan da menajerler vasıtasıyla güney amerikalı bir ön liberonun peşinde. İsmi açıklanmayan Güney Amerikalı futbolcu için Ocak ayı bekleniyor.
DİĞER GALERİLER