Beşiktaş'ta forvete 3 aday!

Ara transfer dönemi Beşiktaş'ta oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Yönetimin özellikle forvet mevkinde sorun yaşadığı için öncelikle burayı çözmeyi düşündüğü ve adaylar ile görüşme yapıldığı belirtildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba, 17:42:56
Beşiktaş'ta forvete 3 aday!

Ara transfer dönemi Beşiktaş'ta oldukça hareketli geçecek gibi duruyor.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday!

Yönetimin özellikle ön libero ve forvet mevkinde sorun yaşadığı için öncelikle burayı çözmeyi düşündüğü ve adaylar ile görüşme yapıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday!

Tolgay Arslan'ın kadro dışı bırakılması, Oğuzhan Özyakup'un formsuzluğu, Atiba'nın yaşlı olması nedeniyle bu bölge için arayışa giren siyah-beyazlıların eski futbolcuları Gökhan İnler ve Güney Amerikalı bir futbolcu için temasa geçtiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday!

Başakşehir'in tecrübeli ismi Gökhan İnler için nabız yoklayan yönetimin, eski oyuncularını profesyonelliği ve fiziki durumunun iyi olması nedeniyle tekrar takıma kazandırmak istiyor. Beşiktaşlı taraftarların da kıymet verdiği İnler için Başakşehir yönetimi; kadro yapısı gereği sürekli ilk 11'e giremediği için ayrılmasına sıcak bakıyor. Siyah-Beyazlı yönetim bir yandan da menajerler vasıtasıyla güney amerikalı bir ön liberonun peşinde. İsmi açıklanmayan Güney Amerikalı futbolcu için Ocak ayı bekleniyor.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday!

Öte yandan Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması nedeniyle Beşiktaş'ın sağ bek bölgesi için de kesin transfer yapacağı ve bu ismin de netleştiği ifade edilirken merakla beklenen forvet transferi için ise adaylar belli.

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