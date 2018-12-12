Beşiktaş'ta forvete 3 aday!

Başakşehir'in tecrübeli ismi Gökhan İnler için nabız yoklayan yönetimin, eski oyuncularını profesyonelliği ve fiziki durumunun iyi olması nedeniyle tekrar takıma kazandırmak istiyor. Beşiktaşlı taraftarların da kıymet verdiği İnler için Başakşehir yönetimi; kadro yapısı gereği sürekli ilk 11'e giremediği için ayrılmasına sıcak bakıyor. Siyah-Beyazlı yönetim bir yandan da menajerler vasıtasıyla güney amerikalı bir ön liberonun peşinde. İsmi açıklanmayan Güney Amerikalı futbolcu için Ocak ayı bekleniyor.

