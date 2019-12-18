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Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'leri belli oldu! Dünya yıldızı El Clasico'da yok

Sporseverlerin merakla beklediği El Clasico için geri sayım başladı. İki dünya devi Barcelona ile Real Madrid bu akşam Nou Camp Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen El Clasico öncesi ilk 11'ler ve kadroda yer alamayacak oyuncular maçın kaderini doğrudan belirleyecek. Peki Barcelona ile Real Madrid arasındaki nefes kesecek maçta ilk 11'de kimler görev alacak? Hangi isimler forma giyemeyecek? Detaylar haberimizde.

18.12.2019 12:02 - Son Güncelleme: 18.12.2019 12:02
Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'leri belli oldu! Dünya yıldızı El Clasico'da yok

Tüm dünyanın heyecanla beklediği Barcelona ve Real Madrid'in nefes kesen mücadelesi El Clasico için nefesler tutuldu...

Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'leri belli oldu! Dünya yıldızı El Clasico'da yok

İspanya La Liga'da 10 yıl sonra ilk kez iki takım, aynı puanla El Clasico'ya çıkacak.

Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'leri belli oldu! Dünya yıldızı El Clasico'da yok

Futbol tarihinin en çok merak edilen maçı öncesinde iki tarafında 35'er puanı bulunuyor.

Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'leri belli oldu! Dünya yıldızı El Clasico'da yok

Tarafların en önemli gol umutları Messi ve Benzema'nın da 12'şer golü var ve krallık yarışında iki isim zirveyi paylaşıyor.

Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'leri belli oldu! Dünya yıldızı El Clasico'da yok

Kariyerinde 25 El Clasico oynayan Messi, bu maçlarda 18 kez ağları havalandırırken, Uruguay'lı Suarez, 10 El Clasico'da 9 gole imza attı.

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