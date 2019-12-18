Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'leri belli oldu! Dünya yıldızı El Clasico'da yok

Sporseverlerin merakla beklediği El Clasico için geri sayım başladı. İki dünya devi Barcelona ile Real Madrid bu akşam Nou Camp Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen El Clasico öncesi ilk 11'ler ve kadroda yer alamayacak oyuncular maçın kaderini doğrudan belirleyecek. Peki Barcelona ile Real Madrid arasındaki nefes kesecek maçta ilk 11'de kimler görev alacak? Hangi isimler forma giyemeyecek? Detaylar haberimizde.

18.12.2019 12:02 - Son Güncelleme: 18.12.2019 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





