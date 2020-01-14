Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 4 isimle yollar ayrılıyor
TFF'nin Kulüp Harcama Limitleri ile ilgili aldığı karar sonrası sıkıntıya giren Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı. Transfer yapabilmesi için futbolcu göndermesi gereken sarı-lacivertli kulüpte Ersun Yanal'ın hazırladığı raporla birlikte gönderilecek isimler belli oldu. Bu rapor doğrultusunda 4 isimle yolların ayrılması gündemde. Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'de de hareketli günler yaşanıyor. İşte takımlarından ayrılması beklenen futbolcular...
14.01.2020 12:09
- Son Güncelleme: 14.01.2020 12:09
FENERBAHÇE
MIHA ZAJC
25 yaşındaki Sloven oyuncu, 3.5 milyon euro bonservisle alındı ve şu anda 7.5-8 milyon euro civarında teklifler Fenerbahçe'ye geldi. Burada tek sorun Miha Zajc'ın geri dönüş tarihi. En geç şubat ayı sonunda sahalara dönmesi beklenen Zajc'ın rotasının Rusya olması ve satışıyla Fenerbahçe'ye transferde rahatlık sağlaması bekleniyor.
ADIL RAMI
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği 34 yaşındaki Fransız stoper, beklentilerin çok uzağında kaldı. İlk devre boyunca sadece 1 lig maçında ve sadece 45 dakika oynayan Rami, o 45 dakikada da gole sebebiyet veren hata yaptı. Rami ile yolların ayrılması büyük olasılık. Fransız stoper de Metz ile görüşme halinde...
ALPER POTUK
Fenerbahçe'deki maaşını neredeyse yarı yarıya indiren Alper Potuk, buna rağmen performansıyla kadroya ve rotasyona dahil olamadı. Ligde 5 maçta 102 dakika oynayan Alper Potuk, kupada da 180 dakika oynadı ancak toplam 282 dakikada skora etki edemedi ve oynadığı dakikalarda da silik görüntüsü dikkat çekici. Fenerbahçe, talibi olan Alanyaspor'a göndermek istiyor ama son söz Alper Potuk'un...
BEŞİKTAŞ
JEREMAIN LENS
2.3 milyon euro maaş ile kulübün en çok para ödediği oyuncuların başında gelen Hollandalı oyuncu, bu parayla ters orantılı bir performans sergiliyor. 2022 yılına kadar kontratı bulunan Lens için Beşiktaş, gelebilecek her türlü teklifi kabul edecek. Siyah beyazlıların tek amacı 2.3 milyon euro maaşı bütçeden düşürmek ve rahatlamak...
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