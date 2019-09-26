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Ersun Yanal'dan Galatasaray maçına özel 11! Fenerbahçe derbiye...

Türkiye cumartesi günü Galatasaray - Fenerbahçe derbisine kilitlenecek. Derbi öncesi iki takımda da sakatlıklar can sıkarken; Galatasaray'da Belhanda'nın özel maskeyle antrenmanlara başlaması, Fenerbahçe'de ise Hasan Ali'nin takımla çalışması yüzleri bir nebze olsun güldürdü. Yanal'ın Galatasaray derbisi için kafasında 4 farklı 11 belirlediği ve her oyuncusuyla yakında ilgilendiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i...

26.09.2019 10:08 - Son Güncelleme: 26.09.2019 10:10
Ersun Yanal'dan Galatasaray maçına özel 11! Fenerbahçe derbiye...

Fenerbahçe'de sakatların büyük ölçüde iyileşmesiyle alternatif sayısı artan Ersun Yanal, Galatasaray'ı yıkacak derbi 11'i üzerinde çalışıyor...

Ersun Yanal'dan Galatasaray maçına özel 11! Fenerbahçe derbiye...

Dev maça 2 gün kala sarı-lacivertli çalıştırıcı bazı mevkilerde belli isimleri kafasında netleştirdi.

Ersun Yanal'dan Galatasaray maçına özel 11! Fenerbahçe derbiye...

Ancak savunma ve orta saha kurgusunda hala kesin kararını vermedi. Antrenmanlarda farklı alternatifler üzerinde duruluyor.

Ersun Yanal'dan Galatasaray maçına özel 11! Fenerbahçe derbiye...

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal derbi öncesi kafasında 4 tane ilk 11 belirledi.

İşte Yanal'ın 4 boyutlu Fenerbahçe'si...

Ersun Yanal'dan Galatasaray maçına özel 11! Fenerbahçe derbiye...

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