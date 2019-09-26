Ersun Yanal'dan Galatasaray maçına özel 11! Fenerbahçe derbiye...

Türkiye cumartesi günü Galatasaray - Fenerbahçe derbisine kilitlenecek. Derbi öncesi iki takımda da sakatlıklar can sıkarken; Galatasaray'da Belhanda'nın özel maskeyle antrenmanlara başlaması, Fenerbahçe'de ise Hasan Ali'nin takımla çalışması yüzleri bir nebze olsun güldürdü. Yanal'ın Galatasaray derbisi için kafasında 4 farklı 11 belirlediği ve her oyuncusuyla yakında ilgilendiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i...

26.09.2019 10:08 - Son Güncelleme: 26.09.2019 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





